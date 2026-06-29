Pronóstico

Lunes con neblina al amanecer, sol por la tarde y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe

La semana comienza con una mañana muy fría y bancos de neblina en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde.