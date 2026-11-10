El Club Atlético Colón y la panadería Franco Colella llevan adelante una iniciativa solidaria por la que se donan 100 pirulines por cada gol que convierte el equipo durante la temporada. Este martes se realizó la entrega de 200 unidades en la panadería, que serán distribuidas entre chicos y familias de Playa Norte, a través de la Asociación Civil Manzanas Solidarias.
Campaña solidaria de Colón: donaron 200 pirulines a familias de Playa Norte
La iniciativa, impulsada junto a la panadería Franco Colella, establece la entrega de 100 unidades por cada tanto del equipo rojinegro: tras convertir dos goles, se concretó el aporte destinado a acompañar a los chicos y hogares que atraviesan dificultades por la situación hídrica.
Los productos también forman parte de una propuesta que contempla donaciones a comedores, copas de leche, merenderos, fundaciones e instituciones benéficas de distintos barrios de la ciudad.
La donación y su destino
En diálogo con CyD Noticias, Liliana, referente de la Asociación Civil Manzanas Solidarias, agradeció el aporte de ambas instituciones y explicó a quiénes estarán destinados los productos. “Estos 200 pirulines van a ser distribuidos entre los chicos, en las familias en general, que en este momento algunas la están pasando bastante complicada con el tema hídrico”, expresó.
Durante su intervención, también contó que en el barrio hay más de 100 chicos y que se realizan talleres para adultos y adolescentes, con propuestas por la mañana y por la tarde.
Además, destacó la importancia de contar con un centro comunitario propio, ya que anteriormente debían alquilar espacios para desarrollar las actividades. “Hoy que tenemos ese centro comunitario que es maravilloso, la verdad que para nosotros es un logro total después de tanta lucha”, señaló.
Un proyecto de urbanización pendiente
Liliana también se refirió a la situación del proyecto de urbanización de Playa Norte. Según explicó, la iniciativa fue estudiada, aprobada por Nación, Provincia y Municipalidad, licitada y adjudicada, pero no llegó a concretarse.
“Estábamos en la puerta del paraíso, de reconocer los derechos que tienen los vecinos al hábitat, pero lamentablemente las políticas nacionales no mandaron más un peso para obra pública y no se logró, se paró”, manifestó.
Por otra parte, otra referente describió las dificultades para sostener las actividades y ofrecer merienda a quienes concurren al espacio. “Cuesta mucho porque hay muchos chicos y también van madres con los chicos ahí y hacemos talleres. Y por ahí los chicos quieren merendar y no hay que buscar recursos en otro lado”, expresó.
La preocupación por la situación hídrica
Las referentes también manifestaron su preocupación por las condiciones que atraviesan algunas familias del barrio debido al ingreso de agua.
Una de ellas señaló la necesidad de acompañar a los vecinos que están atravesando dificultades: “Lo que nosotros necesitamos es estar ahí cuidando a la gente, las familias que la están pasando mal y están desesperadas, ya no saben qué hacer, no tienen otro lugar donde ir”.
Liliana, por su parte, explicó que algunas viviendas están ubicadas en sectores bajos y advirtió sobre el estado de las compuertas del último terraplén. “En este momento no sabemos por qué las compuertas de la del último terraplén están abiertas y por ahí está ingresando agua de la laguna al barrio”, aseguró.
Finalmente, indicó que estaban intentando encontrar a un responsable para resolver la situación y precisó que alrededor de 10 familias ya registraban inconvenientes.