Santa Fe ciudad

Campaña solidaria de Colón: donaron 200 pirulines a familias de Playa Norte

La iniciativa, impulsada junto a la panadería Franco Colella, establece la entrega de 100 unidades por cada tanto del equipo rojinegro: tras convertir dos goles, se concretó el aporte destinado a acompañar a los chicos y hogares que atraviesan dificultades por la situación hídrica.