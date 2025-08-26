Santa Fe ciudad

Capacitación para cuidadores de infancias y de personas mayores

El Centro de Estudios Nexo abre la inscripción al ciclo: “El trabajo de cuidar”. “Queremos fortalecer el gran entramado de cuidadores y cuidadoras que existe en la ciudad”, sostuvo la concejala Laura Mondino. Los encuentros se desarrollarán los jueves, con inscripción previa y acceso gratuito.