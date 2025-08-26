Capacitación para cuidadores de infancias y de personas mayores

Este jueves 28 se inicia el ciclo: “El trabajo de cuidar”, destinado a quienes se dedican al cuidado de infancias y de personas mayores y organizado por el Centro de Estudios Nexo, Territorio de Ideas.
El Centro de Estudios Nexo abre la inscripción al ciclo: “El trabajo de cuidar”. “Queremos fortalecer el gran entramado de cuidadores y cuidadoras que existe en la ciudad”, sostuvo la concejala Laura Mondino. Los encuentros se desarrollarán los jueves, con inscripción previa y acceso gratuito.
Este jueves 28 se inicia el ciclo: “El trabajo de cuidar”, destinado a quienes se dedican al cuidado de infancias y de personas mayores y organizado por el Centro de Estudios Nexo, Territorio de Ideas.
Los encuentros se desarrollarán los jueves con frecuencia quincenal, a partir de las 14 hs., en Junín 2966. Los interesados podrán optar por asistir a talleres puntuales, al ciclo completo o a ambos ciclos.
El acceso será gratuito, con inscripción previa en los siguientes links:
“Queremos fortalecer el gran entramado de cuidadores y cuidadoras que existe en la ciudad”, sostuvo la concejala Laura Mondino y agregó: “Es importante visibilizar, jerarquizar y profesionalizar a estas personas y para eso es fundamental poner a disposición herramientas concretas de formación”.
Por su parte, Victoria Rey, del Centro de Estudios Nexo, manifestó: “Garantizar el derecho al cuidado requiere también que quienes cuidan sean reconocidos como trabajadores y cuenten con conocimientos, habilidades y competencias específicas, en el caso de esta propuesta, para el cuidado y la atención de personas mayores y de infancias”.
Los talleres están orientados a aquellas personas que tienen experiencia en el trabajo de cuidados tanto en ámbitos familiares como institucionales. Se trata de una propuesta educativa interdisciplinaria que se basa en la práctica y la experiencia de todos los participantes.
Los talleres dirigidos a cuidadoras y cuidadores de personas mayores suman un total de 21 horas reloj y se llevan adelante en conjunto con Proyecto 3 y la Cooperativa de Cuidados Encanto de Vida.
En dichos talleres se abordarán diferentes temáticas: El rol de las y los cuidadores en sociedades que van envejeciendo, a cargo de la Dra. gerontóloga Mónica Calvo y Dr. Jorge Scagnetti, de Proyecto 3 (28/8); Vida plena: el movimiento y la actividad física en la vejez, a cargo de la Lic. en Educación Física María Laura Piedrabuena (11/9); Salud, cuidados y vejez: una mirada integral, a cargo de la Dra. Karina Huber) (25/9); Bioseguridad y manejo de medicamentos, a cargo de la Dra. Mónica Calvo y Dr. Jorge Scagnetti (9/10); Fuerza y cuidado: movilizar con seguridad, con la kinesióloga Valentina Reynoso (23/10); Cuidados paliativos y acompañar al buen morir, con la Dra. Mónica Calvo (6/11) y El apoyo emocional a quienes cuidan, con la cuidadora Rocío Gómez de la cooperativa Encanto de Vida (20/11).
Los talleres dirigidos a cuidadores de infancias suman un total de 18 horas reloj, en las que se tratarán los siguientes temas: Introducción al desarrollo emocional y los vínculos tempranos, con la psicóloga Joselina Villarroel (4/9); Lenguaje y juegos en la primera infancia, con la psicóloga Joselina Villaroel (18/9); Alimentación y comensalidad: el cuidado desde el encuentro, con las nutricionistas Natalia Romero y Natalia Sedlacek (2/10); Los cuidados desde una perspectiva de derechos: protección de las infancias y
derechos laborales de quienes cuidan, con la Psic. Joselina Villaroel y la abogada Nadia Sagreras (14/10); Historias y cuentos con el grupo Abracuentos Biblioteca ambulante (30/10) y Construcción de dispositivos lúdicos pedagógicos, con la docente Viviana Quaranta (13/11).
En todos los casos, se entregarán certificados de asistencia.
