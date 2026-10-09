Este lunes 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza. En ese marco, la Municipalidad de Santa Fe informó cómo funcionarán los principales servicios y dependencias durante el día.
Día de la Raza: cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe este lunes 12 de octubre
La Municipalidad informó cómo funcionarán la recolección de residuos, colectivos, bicicletas públicas, SEOM, Cementerio, Mercado Norte y las distintas dependencias.
En Santa Fe algunas oficinas permanecerán cerradas, otros servicios funcionarán con horarios especiales o mantendrán su prestación habitual. La recolección de residuos, por ejemplo, se realizará normalmente, mientras que los colectivos circularán con frecuencias similares a las de los domingos.
Qué servicios municipales funcionarán el lunes
El lunes no habrá atención al público en el Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad.
El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.
Recolección de residuos e IMUSA
Las empresas Cliba y Urbafe prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los horarios y recorridos habituales en toda la ciudad.
Cabe recordar que, de acuerdo con el cronograma vigente, los lunes corresponde sacar los residuos secos.
En tanto, permanecerán cerrados durante el feriado los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.
Mientras que las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas durante la jornada.
Cómo funcionarán los colectivos, las bicicletas y el estacionamiento
El servicio de transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días feriados.
El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6:30 a 21.
Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo durante el lunes 12 y retomará su funcionamiento habitual el martes 13 de octubre, a partir de las 7.
Cementerio Municipal: horarios para visitas y servicios
El Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30.
En tanto, la recepción de los servicios fúnebres se realizará de 7:15 a 11:30.
Tribunal de Faltas y Corralón Municipal
El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, atenderá de 8 a 16.
Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante la jornada.
Centros de información turística
Los centros de información turística funcionarán con un esquema especial por el feriado:
Ribera Shopping (Dique I, Puerto de Santa Fe): de 13 a 18.
Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910): de 13 a 18.
Casco Sur (Sylvestre Begnis y 3 de Febrero): permanecerá cerrado durante la jornada.