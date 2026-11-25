La propuesta nació en el ámbito de Liga Gremial, a partir de una iniciativa impulsada por Matías Molina, Secretario de Juventud de UPCN Santa Fe, y Joaquín Martínez Kerz, ambos coordinadores de este espacio, con el objetivo de generar nuevas instancias de capacitación, reflexión y formación para trabajadores, delegados y dirigentes sindicales. A partir de esta iniciativa se avanzó en la articulación institucional y académica con la Universidad Católica de Santa Fe, dando forma a la Diplomatura.
Primeros egresados de la Diplomatura en Conducción y Formación Sindical
Con una propuesta orientada a fortalecer la formación, el liderazgo y la participación de los trabajadores, se desarrolló la Diplomatura en Conducción y Formación Sindical, una iniciativa académica conjunta de UPCN Santa Fe y la Universidad Católica Santa Fe.
Bajo la premisa “Formar dirigentes para servir al trabajo, a la comunidad y al bien común”, la propuesta integra la experiencia del movimiento sindical con el ámbito académico universitario, promoviendo una formación histórica, política, económica, ética y humanística.
En este marco, el Secretario General de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, destacó la importancia de generar espacios de formación que acompañen los nuevos desafíos del mundo laboral. “La formación es una herramienta fundamental para fortalecer nuestra organización y nuestra capacidad de representar a los trabajadores. Necesitamos dirigentes preparados, con pensamiento crítico, compromiso y vocación de servicio, capaces de comprender los cambios que atraviesa el mundo del trabajo y de construir respuestas colectivas”.
Entre los docentes que formaron parte del cronograma de encuentros, se destacan Fabián Jerkovich (UCSF), Jorge Kerz, Jorge Andrés Fernández, Matías Dalla Fontana, Ricardo Olivera, Andrés Abramovich y el Pbro. Juan Carranza.
La Diplomatura en Conducción y Formación Sindical 2026 permitió a los compañeros participantes incorporar un valioso caudal de conocimientos y herramientas para fortalecer su formación y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. A lo largo de los encuentros, abordaron temáticas fundamentales como nuevas tecnologías e inteligencia artificial, salud mental, geopolítica, economía política, liderazgo, oratoria y pensamiento nacional. Una experiencia enriquecedora que amplía sus perspectivas, fortalece su capacidad de análisis y contribuye a una participación más activa y comprometida en el ámbito laboral y sindical.
Una propuesta que tendrá continuidad en 2027
Ante la excelente convocatoria, el compromiso y la activa participación de los compañeros a lo largo de la Diplomatura, desde Liga Gremial de UPCN ya se proyecta una segunda instancia de formación para el próximo año, con el propósito de dar continuidad a este camino de capacitación, profundizar los conocimientos adquiridos y seguir generando espacios de crecimiento para los trabajadores y futuros dirigentes sindicales.
De esta manera, UPCN Santa Fe reafirma su compromiso con la formación permanente como herramienta estratégica para fortalecer la organización sindical y construir nuevos liderazgos, preparados para afrontar los desafíos presentes y futuros del mundo del trabajo.