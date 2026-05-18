Santa Fe ciudad

“Premio Otto Krause”: un concurso para que escuelas técnicas desarrollen proyectos que transformen la ciudad

Con la presencia de directivos y representantes de distintas instituciones educativas, el Honorable Concejo Municipal aprobó este lunes la creación del “Premio Otto Krause”, una iniciativa impulsada por la concejala Violeta Quiroz del bloque Mesas de Trabajo destinada a promover proyectos tecnológicos, productivos y de innovación social realizados por estudiantes de escuelas técnicas de la ciudad.