La propuesta busca fortalecer el vínculo entre la educación técnica, el desarrollo productivo local y las problemáticas concretas de los barrios de Santa Fe, incentivando a estudiantes a diseñar soluciones aplicables a su entorno social, económico y urbano.
“Premio Otto Krause”: un concurso para que escuelas técnicas desarrollen proyectos que transformen la ciudad
Con la presencia de directivos y representantes de distintas instituciones educativas, el Honorable Concejo Municipal aprobó este lunes la creación del “Premio Otto Krause”, una iniciativa impulsada por la concejala Violeta Quiroz del bloque Mesas de Trabajo destinada a promover proyectos tecnológicos, productivos y de innovación social realizados por estudiantes de escuelas técnicas de la ciudad.
El premio llevará el nombre de Otto Krause, fundador de la primera escuela técnica del país, y estará orientado a proyectos con impacto comunitario vinculados a innovación tecnológica, sustentabilidad, producción y mejora de la calidad de vida.
Durante la sesión, la concejala Violeta Quiroz destacó la importancia de avanzar en políticas públicas que acompañen y fortalezcan a las escuelas técnicas en un contexto nacional de fuerte desfinanciamiento educativo.
“La educación técnica no solamente forma estudiantes; forma trabajadores, emprendedores, productores y jóvenes capaces de transformar la realidad de sus barrios y de toda la ciudad. Este premio es una forma de reconocer ese enorme potencial que muchas veces no tiene visibilidad ni acompañamiento”, expresó.
Desde el espacio impulsor remarcaron además que la aprobación del Presupuesto 2026 a nivel nacional agravó la situación del sector tras la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, lo que generó una caída cercana al 93% de los fondos nacionales destinados al INET.
“Mientras se recortan recursos fundamentales para las escuelas técnicas, nosotros creemos que hay que hacer exactamente lo contrario: generar herramientas que promuevan el conocimiento, la innovación y el desarrollo productivo”, sostuvo Quiroz.
La ordenanza aprobada prevé que cada año las escuelas técnicas de Santa Fe puedan presentar proyectos colectivos orientados a resolver problemáticas de sus barrios o generar impacto positivo en la economía, el ambiente y la calidad de vida. El proyecto ganador recibirá financiamiento para su implementación y contará con acompañamiento institucional y técnico.
Además, la iniciativa incorpora la participación de universidades, docentes, representantes del sector empresarial, instituciones educativas y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo local, consolidando un esquema de trabajo conjunto entre educación, comunidad y producción.
Desde Mesas de Trabajo señalaron que el Premio Otto Krause busca convertirse en una política pública permanente que permita “poner en valor el talento de las juventudes técnicas santafesinas y construir una ciudad que piense el futuro desde la educación, el trabajo y la innovación”.