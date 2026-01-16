El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
27 de Febrero entre Bv. Oroño y Moreno, tránsito cortado por obras.
KM 02 a KM 04, altura de Granadero Baigorria - Santa Fe. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.
Acumulación de agua en calzada a la altura de Emilia. Se realizan desvíos:
Sentido hacia el norte en RN 11 y RP 62.
Sentido hacia el sur a la altura de Videla.
Cortes en la ciudad por obras de bacheo y de ASSA en las siguientes intersecciones:
Vera Mujica intersección con Gral. Bolívar.
San Jerónimo entre calle Moreno y Monseñor Zazpe, a partir de las 8:30 hs.
Calle Mendoza entre San Jerónimo y 25 de Mayo.
1º de Mayo 2334 entre Mendoza y 1º Junta.
Bv. Zavalla entre Moreno y Corrientes.
Demoras por tráfico intenso en las avenidas 7 de Marzo y Luján.
Tránsito intenso en Av. Alem y 27 de Febrero.
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.
Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con bancos de niebla que reducen la visibilidad. Extremar precauciones al transitar.