En Vivo Jueves 15 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.El tránsito en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 16.01

08:27 Cortes en Rosario

27 de Febrero entre Bv. Oroño y Moreno, tránsito cortado por obras.

Viernes 16.01

08:25 Obras en la Autopista Rosario-Santa Fe

KM 02 a KM 04, altura de Granadero Baigorria - Santa Fe. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.

Viernes 16.01

08:21 Ruta Nacional 11: desvíos por agua en Emilia

Acumulación de agua en calzada a la altura de Emilia. Se realizan desvíos:

Sentido hacia el norte en RN 11 y RP 62.

Sentido hacia el sur a la altura de Videla.

Viernes 16.01

08:17 Cortes en Santa Fe

Cortes en la ciudad por obras de bacheo y de ASSA en las siguientes intersecciones:

Vera Mujica intersección con Gral. Bolívar.

San Jerónimo entre calle Moreno y Monseñor Zazpe, a partir de las 8:30 hs.

Calle Mendoza entre San Jerónimo y 25 de Mayo.

1º de Mayo 2334 entre Mendoza y 1º Junta.

Bv. Zavalla entre Moreno y Corrientes.

Viernes 16.01

07:13 Tránsito intenso en Santo Tomé

Demoras por tráfico intenso en las avenidas 7 de Marzo y Luján.

Viernes 16.01

07:12 Santa Fe: tránsito intenso en Av. Alem

Tránsito intenso en Av. Alem y 27 de Febrero.

Viernes 16.01

06:25 Tránsito normal en la Autopista Rosario-Santa Fe

Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.

Viernes 16.01

06:24 Atención por bancos de niebla

Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con bancos de niebla que reducen la visibilidad. Extremar precauciones al transitar.

Estado del tránsito
Santa Fe

