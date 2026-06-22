Este lunes se disputó el segundo partido de la Selección Argentina de Fútbol del Mundial 2026, y la comunidad educativa de la escuela José Manuel Estrada, de barrio Los Troncos, pudo disfrutarla en la FAN FEST que organizó el Concejo Municipal de Santa Fe.
Más de 500 personas alentaron a la Selección en una Fan Fest escolar de barrio Los Troncos
Alumnos, docentes y familias siguieron en pantalla gigante el triunfo de Argentina en la escuela José Manuel Estrada. La propuesta fue impulsada por el Concejo Municipal de Santa Fe.
El patio del establecimiento educativo se vistió de celeste y blanco: remeras, gorros, banderas, pinturitas y globos pusieron color al encuentro. Bubucelas y cornetas de todos los tamaños fue el sonido de fondo. Más de 500 personas entre alumnos, docentes, familias y vecinos del barrio, se reunieron alrededor de la pantalla gigante para disfrutar el partido y celebrar la victoria obtenida por la selección nacional.
La realización de este Fan Fest Escolar buscó resignificar el hecho deportivo como una oportunidad pedagógica, cultural y comunitaria, ya que permite desarrollar actividades complementarias vinculadas a valores como el respeto, el trabajo en equipo, la convivencia, la identidad nacional y la participación ciudadana, generando una experiencia positiva y de cercanía entre la escuela y las familias.
Fortalecer la comunidad y la participación
Al respecto, el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, expresó: “El Concejo viene acompañando distintos tipos de iniciativas educativas y haciendo un trabajo integrado entre las instituciones porque estamos convencidos del rol clave que tiene la educación desde la primera infancia”.
Luego, agregó: “Vinimos a disfrutar con los chicos, con las familias, porque más allá de compartir un partido de fútbol de la selección dentro de una institución educativa, se fortalece el sentido de comunidad, se promueve la participación de madres, padres, abuelos y hermanos, y eso consolida a la escuela pública como espacio abierto de integración social”.
Por último, Basile destacó que “el mundial es el momento más lindo que nos da el fútbol y poder llegar con el Concejo de esta manera, nos emociona y nos hace sentir aún más protagonistas de la ciudad que queremos”.
Por su parte, la directora de la escuela, Mabel Muñoz, agradeció al Concejo por haber elegido, junto a la Regional IV de Educación a su escuela: “Esta experiencia será inolvidable para cada uno de los alumnos. Trabajar la temática del mundial en las aulas trae mucho entusiasmo, y aprender con entusiasmo es lo mejor que les puede pasar a los chicos”, aseguró.
La directora contó que desde hace días las familias se vienen preparando para este evento: “Hicieron promesas, prepararon banderas y algunos hasta trajeron sus cábalas del mundial anterior. La verdad que la familia colaboró mucho y acá está el resultado de tanto trabajo”, cerró.