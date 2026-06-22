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Maximiliano Pullaro
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Sosteniendo cábala

Pullaro miró el partido de la Selección Argentina en una estación de servicio de Nelson

El gobernador de Santa Fe observó el duelo ante Austria junto al ministro de Gobierno Bastía, el presidente del Concejo capitalino Basile, el presidente comunal Leiva y un grupo de personas.

Pullaro este lunes junto a Bastía, Basile y Leiva.Pullaro este lunes junto a Bastía, Basile y Leiva.
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El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo en Nelson, departamento La Capital, viendo el partido de la Selección Argentina vs Austria por el Mundial de fútbol 2026.

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El mandatario observó el encuentro desde una estación de servicio de dicha localidad junto al ministro de Gobierno, Fabián Bastía; el presidente del Concejo de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile; el presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva; y un grupo de personas.

Pullaro este lunes junto a Bastía, Basile y Leiva.Pullaro este lunes junto a Bastía, Basile y Leiva.

El argumento de esta presencia en Nelson se basa en una supuesta cábala que se repitió de lo acontecido en el Mundial de Qatar 2022, cuando también habían observado el segundo partido en esta locación.

El encuentro al que se haría alusión es el triunfo también por 2 a 0 ante México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

El gran partido de Messi

El astro argentino Lionel Andrés Messi convirtió un doblete para que la Selección derrote a Austria por 2-0 en la segunda fecha del Mundial 2026.

Mirá tambiénDesde la cámara de El Litoral: el segundo gol de Messi contra Austria

El “10” gestionó un contraataque por el costado derecho y cambió de frente para la trepada del delantero Julián Álvarez, cuyo remate fue bloqueado. El rebote le quedó al volante Leandro Paredes, que asistió al mejor jugador del mundo.

Así, Messi encaró desde la derecha hacia la izquierda y eludió al arquero Alexander Schlager para sacar un remate que también fue bloqueado por la línea defensiva rival, aunque pudo volver a definir en el rebote para marcar el 2-0 final, en el quinto minuto de descuento.

A pesar de arrancar el partido con un penal errado, a los ocho minutos, Lionel Messi ya había abierto el marcador cuando iban 38 minutos de la primera parte, con un zurdazo potente y bajo, que entró pegado al poste derecho del arquero rival.

El “10” alcanzó los 18 goles en Mundiales y se aleja como el máximo goleador en la historia del certamen más importante a nivel selecciones, en la misma tarde en la que había superado al alemán Miroslav Klose, que era el máximo artillero con 16 tantos.

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