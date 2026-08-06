Con un fuerte llamado a la solidaridad

San Cayetano se prepara para recibir a miles de peregrinos de Santa Fe

Los fieles se convocan este jueves a la parroquia San Cayetano de Santa Fe en una celebración marcada por el renovado clima de expectativa tras el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina y por el difícil contexto económico que atraviesan muchas familias. Bajo el lema "Enséñanos a compartir el pan y a sembrar la paz", la comunidad invita a acompañar la festividad con donaciones de alimentos no perecederos para fortalecer la tarea solidaria que lleva adelante durante todo el año.