Música, feria y solidaridad: así arrancó el Festival Folklórico de Guadalupe

Bajo el lema “Un canto solidario”, en el atardecer del viernes inició la 38° edición del Festival Folklórico de Guadalupe, una propuesta que recupera su formato de tres noches con entrada libre y gratuita, y con la donación de alimentos no perecederos y pañales. El encuentro, que ya es una marca registrada de la identidad santafesina, cuenta con una grilla de artistas locales y regionales de primer nivel, una feria de más de 100 emprendedores y un operativo especial de servicios para garantizar el disfrute de las familias.
El municipio dispuso 30 agentes de la dirección de Tránsito para garantizar el ordenamiento vehicular y la peatonalización de la zona. Durante las tres jornadas estará restringida la circulación vehicular desde las 17, donde se establece una zona peatonal en calle Javier de la Rosa (entre Tacuarí y Echagüe) y en tramos de Piedras, Patricio Cullen y Antonia Godoy. Los cortes son en Padre Genesio y Patricio Cullen; Regimiento 12 de Infantería y Antonina Godoy; Piedras y Padre Genesio; y Javier de la Rosa y Tacuarí.
Artistas locales y regionales brindaron espectáculos para todos los públicos.
En materia de Higiene y Control el municipio instaló campanas para residuos secos en el predio, con refuerzos para sostener la limpieza del lugar. Para ello están afectados 12 agentes de Higiene Urbana, 16 del área de Control, 4 de la dirección de Respuestas Rápidas, y 3 de Economía Social. La limpieza se realiza cada día, antes del comienzo del show y al término del mismo. A partir de las seis de la mañana del sábado, el domingo y el lunes los mismos trabajos se efectuarán con barredoras mecánicas.
La Municipalidad también garantiza la seguridad a través de 16 agentes de la Guardia de Seguridad Institucional, mientras que también hay atención sanitaria a cargo de 8 agentes del COBEM. También hay dispositivos turísticos a cargo del personal de la subsecretaría de Turismo.
Niños y adultos participaron de las actividades culturales y artísticas en el predio.
La esencia del festival radica en la colaboración ciudadana. Lo recaudado en alimentos no perecederos será destinado a Cáritas, mientras que el dinero de las alcancías se utilizará para la compra de pañales destinados al Hospital de Niños y la Sala de Neonatología del Hospital Iturraspe.
”Aquí nos vemos” en el López Claro
En el marco de la 38° edición del Festival de Guadalupe, la Casa Museo César López Claro abre sus puertas este sábado de 18 a 21. La propuesta inspirada en la muestra “Aquí nos vemos. Conversaciones con María y César” comprende actividades y juegos donde las infancias y la familia pueden realizar cofres de papel plegado y búsqueda del tesoro. En cada sala se podrán encontrar pequeños recuerdos para conformar las memorias que guardarán en esos cofres. La actividad estará a cargo del Equipo de Coordinación de la Casa Museo César López Claro.
El público se acercó temprano para asegurar su lugar frente al escenario principal.
En la tarde de viernes se realizó también el recorrido comentado a cargo de “Proyecto Deatres”, donde se transitaron las salas donde se exhiben obras de arte y archivos documentales que componen la muestra mencionada. Durante el recorrido se pudieron conocer las "operaciones curatoriales" que realiza el colectivo de investigadoras docentes y artistas para generar diálogos entre las obras de César López Claro y María Herminia Brizzi, la familia, los amigos, el arte y la danza.
Desvíos de colectivos
Por el desarrollo del Festival y los cortes de tránsito programados, tanto el sábado 17 y domingo 18 a partir de las 17 y hasta las 4, se dispuso la alteración de recorrido para las siguientes líneas:
Línea 4 (ida): de recorrido habitual por calle Pavón – Av. Gral. Paz a recorrido.
Línea 4 (vuelta): de recorrido habitual por Av. Gral. Paz – Cardenal Fasolino – Riobamba a recorrido.
Línea 14 (ida): de recorrido habitual por calle Echague – Larrea – Defensa – Alberti – Echague a recorrido.
Línea 16 (ida): de recorrido habitual por la calle Javier de la Rosa – Av. Gral. Paz – Ayacucho – Defensa – Cardenal Fasolino – Av. Alte Brown a recorrido.
Línea 16 (vuelta): de recorrido habitual por calle Italia – Pavón – Av. Gral. Paz a recorrido.
El municipio también dispuso en acuerdo con las empresas de colectivos que las líneas 4, 8 y 14 tendrán parada especial en la intersección de Av. General Paz y Javier de la Rosa, con horarios de salida previstos para las 23:10, 00:05, 1:05 y 2:10; además, la líneas 14 y 16 contarán con una parada en Defensa y Javier de la Rosa, y los horarios de salida serán los mismos: 23:10, 00:05, 1:05 y 2:10. En tanto, la línea 22 se podrá abordar en la parada de Av. General Paz y Javier de la Rosa, ya que se dispuso de un cronograma y recorrido diferenciado para facilitar la conexión con el Hospital Iturraspe y el norte de la ciudad (Av. Santa Fe y Teniente Loza). Los horarios de salida son a las 23:10, 00:05, 1:30 y 2:30.
Más de 100 emprendedores ofrecieron productos en la feria del festival.
Programación para sábado y domingo
Este viernes fue la primera jornada del festival. La Municipalidad de Santa Fe distinguió al festival con un reconocimiento que fue entregado en el escenario por el coordinador de Gabinete Víctor Hadad.
Para hoy sábado se esperan las actuaciones del Ballet de Raíz, Luciana Bianchotti y La Juntada, Mario Díaz, La Guardia Urbana, Hay Mareños y La Banda Mágica. El domingo 18 estarán Fabricio Rodríguez, Ballet Peña y Taty, Monchito Merlo, Marcos Castelló y María Emilia Sottocorno.
La conducción está a cargo de El Negro Velázquez, El Negro Fulco y Florencia Ruiz.