Aniversario de la ciudad

Granato: "Desde las organizaciones se puede aportar mucho para construir un proyecto de ciudad"

Con música en vivo, intervenciones artísticas y transmisión de streaming, Fundación Cauces festejará sus dos años de vida este viernes 27 de noviembre, desde las 20.30, en su sede de 1º de Mayo 2120. La entrada es libre y gratuita.