La Fundación Cauces celebrará su segundo aniversario con una actividad abierta a toda la comunidad santafesina que reunirá música en vivo, intervenciones artísticas y un estudio de streaming para compartir el recorrido y los desafíos de la institución.
Granato: "Desde las organizaciones se puede aportar mucho para construir un proyecto de ciudad"
Con música en vivo, intervenciones artísticas y transmisión de streaming, Fundación Cauces festejará sus dos años de vida este viernes 27 de noviembre, desde las 20.30, en su sede de 1º de Mayo 2120. La entrada es libre y gratuita.
A dos años de su creación, el espacio invita a celebrar el camino transitado y a encontrarse con quienes forman parte de sus iniciativas. Durante este tiempo, la fundación impulsó propuestas vinculadas a la cultura, el debate de ideas, la formación y la participación ciudadana, consolidando mesas de trabajo junto a organizaciones barriales, clubes, colectivos de mujeres y disidencias, periodistas, intelectuales, comerciantes, pymes y vecinos de distintos puntos de la capital provincial.
Balance y trabajo territorial
Al hacer un balance de este recorrido, el presidente de Fundación Cauces, Mariano Granato, destacó el crecimiento del equipo y el enfoque de trabajo en la ciudad:"Han sido dos años de mucho aprendizaje, estudiando los temas sensibles de Santa Fe, como el comercio, la vivienda y las juventudes. Tres ejes que, sumados al centro cultural y a los conversatorios por los que transitaron intelectuales locales y nacionales de renombre, estructuraron la tarea de las más de 50 personas que formamos parte de este sueño colectivo".
En esa línea, Granato subrayó la importancia de no quedarse únicamente en el diagnóstico de las problemáticas: "Estudiar la realidad, pero siempre anclados en la red territorial de organizaciones sociales que integran el universo de Cauces, es una de las claves para vincular el conocimiento con la práctica cotidiana de quienes sostienen con el cuerpo los problemas —a veces invisibles para muchos— que genera la sociedad desigual en la que vivimos".
De cara al futuro, el titular de la entidad remarcó la necesidad de articular esfuerzos con otros actores del ecosistema local:"Desde las organizaciones de la sociedad civil se puede hacer mucho; se puede aportar claramente a la construcción de un proyecto de ciudad que nos movilice y no excluya a nadie. El desafío es tejer redes y complementar nuestro trabajo con otros actores imprescindibles de la ciudad, como lo son el sector público y privado. Este año ya empezamos a intercambiar iniciativas junto a otros centros de estudio como Demos, Cemupro y Nexo. Tenemos que seguir ampliando esos espacios para encontrar los puntos en común de la ciudad que imaginamos", destacó Granato.
Festejo abierto y transmisión en vivo
La jornada de este viernes contará con una transmisión de streaming en vivo desde donde se compartirán conversaciones y testimonios de protagonistas de las distintas experiencias de la fundación, recuperando historias y miradas sobre el trabajo realizado en los barrios y en el ámbito local.
La música también será protagonista de la noche con el show en vivo de Gitanos de la Acera, que traerá todo el despliegue de sus ritmos latinos, y el set de DJ Vulva Soul para cerrar el festejo. La cita es este viernes 27 de noviembre, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural Cauces (1º de Mayo 2120), con entrada libre y gratuita y servicio de buffet. Dos años de proyectos, aprendizajes y encuentros que invitan a seguir construyendo.
Sobre Fundación Cauces
Fundación Cauces es un espacio que trabaja para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de una ciudad más integrada, participativa y con oportunidades para todos y todas. Su tarea se organiza en cuatro líneas de trabajo: el Centro Cultural, como espacio de encuentro, formación y producción cultural; el trabajo con los comercios, orientado a fortalecer el entramado comercial y productivo local; el Campus Deportivo, que acompaña a clubes y jóvenes deportistas; y el área de Urbanismo, que promueve una mirada sobre la ciudad y sus espacios desde una perspectiva de integración y participación. Estas iniciativas se desarrollan en articulación con una red territorial de más de 40 instituciones de distintos barrios de la ciudad, con las que Cauces construye vínculos y lleva adelante propuestas.