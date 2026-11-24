Cierre de año de Concepto Cauces

Especialistas santafesinos debatieron sobre los desafíos institucionales, ambientales y productivos del área metropolitana

Con un panel de destacados referentes del ámbito académico y científico local, Fundación Cauces realizó el pasado miércoles 18 de noviembre el cierre de su ciclo "Diálogos Metropolitanos". La actividad tuvo lugar en su sede de 1° de Mayo 2120 y convocó a actores institucionales, académicos y profesionales de la ciudad.