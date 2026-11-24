En el marco del ciclo "Conversaciones sobre territorios y sociedad: ¿Hacia dónde va nuestra región metropolitana?", Fundación Cauces concretó su conferencia de cierre bajo la consigna "Desafíos institucionales y productivos de Santa Fe". Con la moderación del arquitecto Ricardo Robles, el panel estuvo integrado por la Dra. Arq. Jaquelina Santiago (FADU-UNL), la Lic. Virginia Trevignani (UNL / FLACSO / UBA) y el Dr. Gonzalo Sozzo (FCJS-UNL / IDEAL-UNL).
Especialistas santafesinos debatieron sobre los desafíos institucionales, ambientales y productivos del área metropolitana
Con un panel de destacados referentes del ámbito académico y científico local, Fundación Cauces realizó el pasado miércoles 18 de noviembre el cierre de su ciclo "Diálogos Metropolitanos". La actividad tuvo lugar en su sede de 1° de Mayo 2120 y convocó a actores institucionales, académicos y profesionales de la ciudad.
Durante la jornada, se analizaron los retos y oportunidades que plantea la Ley Provincial de Áreas Metropolitanas para Santa Fe y su región, poniendo el foco en el desarrollo económico, la generación de empleo, los modelos de gobernanza regional y la sustentabilidad ambiental. Estuvieron presentes en la actividad, el actual secretario de Derechos Humanos de la provincia y ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, el urbanista y docente de FADU - UNL, Javier Mendiondo y el presidente y secretaria de Fundación Cauces, Mariano Granato y Ana Alicia Micheri.
El área metropolitana y sus particularidades
En la introducción de la charla, el moderador del debate e integrante del Centro de Estudios de Fundación Cauces, arquitecto, urbanista y docente (FADU - UNL), Ricardo Robles, agradeció la participación de los especialista invitados y resaltó que, “Concepto Cauces es un espacio de debate y reflexión, que apunta tal como se habló en el conversatorio anterior sobre la vida de las personas y lo ambiental en nuestra área metropolitana, a generar un ámbito de articulación e intercambio de saberes”, destacó.
Al analizar las particularidades del área metropolitana de Santa Fe y Paraná, la arquitecta y docente Jaquelina Santiago señaló que los cuestionamientos iniciales sobre su existencia han quedado atrás gracias al estudio de las ciudades intermedias y de la relación funcional entre localidades, donde se destacan los flujos pendulares o la movilidad obligada por trabajo y estudio.
"En nuestra área metropolitana hay localidades que superan el 50% de sus viajes por trabajo hacia otras localidades, sobre todo hacia la ciudad central. Por ejemplo, el caso de San José del Rincón. Todas superan el más del 15% de sus viajes, eso se verifica en la encuesta de movilidad del año 2012. Creo que hoy podría ser incluso superior porque el proceso de metropolización a partir del 2010 se ve mucho más intensificado”, explicó Santiago.
Por otra parte, en relación con los desafíos geográficos y la necesidad de articular políticas públicas comunes frente a la dinámica del río, Santiago destacó la urgencia de coordinar esfuerzos que trascienden las obras viales o hídricas y alcancen la planificación urbana conjunta.
"Contar con un trabajo metropolitano es fundamental para definir políticas que podamos capitalizar todos y aunar los esfuerzos. Empezando con la infraestructura que siempre es lo más fuerte, sobre todo en términos políticos, pero no solo con eso, también con el ordenamiento del suelo. Si una ciudad define que en tales territorios no se puede construir, no tiene sentido que la localidad inmediatamente siguiente no esté alineada con esa política territorial. Entonces es fundamental definir políticas de suelo, de residuos, incluso cuestiones menores, y ni hablar de movilidad”, explicó la especialista.
El entramado productivo
Al abordar el entramado productivo y laboral de la ciudad de Santa Fe y su escala metropolitana, la Dra. Virginia Trevignani advirtió sobre las dificultades para caracterizar el mercado de trabajo a partir de los indicadores oficiales y destacó el peso del empleo público y de las actividades privadas registradas.
Señaló que el comercio, particularmente la venta minorista, constituye la principal fuente de empleo dentro del entramado productivo local, seguido por otras actividades cuya participación no supera el 10 % del total de los puestos de trabajo. Entre ellas, destacó el crecimiento que ha experimentado la construcción en los últimos años, aunque con algunos altibajos, hasta alcanzar una participación equivalente a la de la industria.
Según Trevignani, esta situación constituye una novedad en la estructura productiva local, en la que ambos sectores concentran, cada uno, alrededor del 10 % de los puestos de trabajo, tanto en la ciudad de Santa Fe como en el departamento La Capital.
En el mismo sentido, al analizar las transformaciones recientes y las dinámicas emergentes que desafían las categorías clásicas del trabajo asalariado, Trevignani planteó la necesidad de observar nuevas modalidades de sustento que exceden las definiciones tradicionales.
"Hoy el cuentapropismo se compone también de todo lo que conocemos como trabajo de plataforma, de todo lo que conocemos como pequeños emprendimientos que se ofrecen, ni siquiera a través de negocios formales. No alcanza con decir cuánto de empleo público, cuánto de empleo privado, cuánto de ese trabajo es informal o negro, como lo conocemos, sino que hoy también empezamos a prestar atención a estas formas de ganarse el sustento que no solo están por fuera de las protecciones del Estado, sino que están por fuera de las estadísticas en muchos casos y por fuera de los nombres de las etiquetas con las que contamos para nombrar qué hace la gente para vivir", concluyó Trevignani.
Gobernanza y sustentabilidad ambiental
Finalmente, el Dr. Gonzalo Sozzo hizo hincapié en la necesidad de reinterpretar el territorio que une a Santa Fe y Paraná no como un límite, sino como un ecosistema común, y afirmó textualmente: "el concepto o la idea que quizás convenga retomar es la idea de ese espacio en el medio entre Santa Fe y Paraná que es el humedal. ¿Y por qué? Porque a diferencia del río que está pensado para separar Santa Fe de Entre Ríos, el humedal puede perfectamente constituirse en un espacio de vinculación... En el campo ambiental ese federalismo de competencia es un federalismo que cambia, es un federalismo concurrente, nación, provincia y municipio concurren ahí tanto a regular como a controlar. Entonces ahí es mucho más propicio el asociativismo”, resaltó.
En esa misma línea, concluyó su intervención remarcando: "Si queremos hacer un área metropolitana no hay que pensar el concepto ideal o la estructura conceptual ideal, sino aquella que nos permita hacer cosas. Para poder hacerlo hay que decir claramente que se trata de una cuenca hídrica, hay que decir que eso es un humedal con alto valor ambiental y esos son los conceptos que ya existen, porque las instituciones de la Argentina han elegido sus conceptos y no hay mucho que compensar ahí”, concluyó Sozzo.
Sobre Fundación Cauces y su Centro de Estudios
Dedicada al pensamiento estratégico, la investigación y el diseño de políticas públicas para el desarrollo sostenible de Santa Fe y la región, Fundación Cauces trabaja en la promoción del diálogo plural entre los distintos actores sociales. Próximo a cumplir dos años de actividad, su Centro de Estudios despidió el año con el cierre de un extenso ciclo de conversatorios abiertos a la comunidad, que reunió a intelectuales, periodistas, profesionales e investigadores locales y nacionales para fortalecer y elevar la calidad del debate público santafesino.