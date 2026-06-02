Asociación Guías Argentinas

Unas 300 niñas y jóvenes participaron en Santa Fe de una jornada de ciencia, astronomía y liderazgo

Entre telescopios, talleres científicos, juegos al aire libre y música de murga, integrantes de la Asociación Guías Argentinas protagonizaron en Santa Fe una jornada destinada a fomentar la curiosidad, el liderazgo y la participación comunitaria.