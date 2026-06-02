Integrantes de la Asociación Guías Argentinas protagonizaron el sábado pasado una nutrida jornada de actividades educativas, recreativas y científicas en la capital provincial, en el marco de la apertura de la denominada “Zona Gran Jefe” (división territorial y administrativa que agrupa a varias comunidades guías de las zonas mencionadas).
Unas 300 niñas y jóvenes participaron en Santa Fe de una jornada de ciencia, astronomía y liderazgo
Entre telescopios, talleres científicos, juegos al aire libre y música de murga, integrantes de la Asociación Guías Argentinas protagonizaron en Santa Fe una jornada destinada a fomentar la curiosidad, el liderazgo y la participación comunitaria.
El encuentro reunió a casi 300 niñas, adolescentes y voluntarias adultas pertenecientes a seis comunidades guías de la región: tres de Santa Fe, dos de Rafaela y una de Paraná. La propuesta combinó educación no formal, trabajo comunitario y experiencias vinculadas a las disciplinas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).
Las actividades tuvieron como base la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 478 “Nicolás Avellaneda”, desde donde las participantes se desplegaron hacia distintos espacios de la ciudad para desarrollar talleres, dinámicas grupales y propuestas de aprendizaje vinculadas a la ciencia y la tecnología.
Uno de los momentos de la jornada fue la visita al Centro Observadores del Espacio (Code), donde las jóvenes pudieron acercarse al mundo de la astronomía y la observación científica. También se realizaron actividades al aire libre en sectores de la Costanera santafesina y en espacios verdes cercanos, como el Parque de la Locomotora.
Desde la organización señalaron que la iniciativa busca promover el desarrollo de habilidades de liderazgo, el trabajo en equipo y el interés por las ciencias entre niñas y adolescentes, a través de metodologías participativas y experiencias prácticas.
La Asociación Guías Argentinas forma parte de la Asociación Mundial de las Guías Scouts, considerada la organización de voluntariado femenino más grande del mundo, con presencia en más de 150 países. En ese marco, encuentros como el realizado en Santa Fe apuntan a fortalecer la participación de las jóvenes y generar espacios de formación y crecimiento personal.
La jornada concluyó con una celebración cargada de música y color, de la que participó la murga santafesina "Chicharritas", encargada de poner ritmo al cierre de una propuesta que combinó aprendizaje, convivencia y diversión.