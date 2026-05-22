El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió este viernes por la mañana al fallecimiento de Eduardo Villanueva, el hombre de 47 años que permanecía internado en estado crítico luego de descompensarse durante un operativo de tránsito municipal en pleno centro de la ciudad.
“Hay que acompañar a esta mujer en su duelo”, dijo Poletti tras la muerte del conductor involucrado en un control municipal
El intendente de Santa Fe expresó sus condolencias tras la muerte del conductor que se descompensó durante un operativo de tránsito municipal. Aseguró que el municipio colaborará con la investigación judicial. “Es difícil buscar racionalidad en el dolor”, afirmó. La esposa es empleada municipal.
El mandatario aseguró que el municipio “acompaña” a la familia y remarcó que toda la documentación del caso ya fue puesta a disposición de la Justicia.
“Siempre una muerte es dolorosa”, expresó Poletti al comenzar sus declaraciones. “Queremos acompañar en el dolor de la muerte de este hombre y de la familia. Nos solidarizamos y estuvimos antes, y hoy también se comunicaron funcionarios con la esposa”, sostuvo.
El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad y es investigado por la Justicia luego de que la familia denunciara presuntas irregularidades en el accionar de los inspectores durante el procedimiento realizado días atrás en la zona de Plaza del Soldado.
A disposición
Ante las consultas sobre el avance de la investigación judicial, Poletti confirmó que el municipio ya remitió documentación vinculada al episodio y que continuará colaborando con el fiscal de la causa.
“Se va a investigar, ya se está trabajando. Estaremos abiertos a los requerimientos que puedan surgir. Está todo documentado y ya hay un expediente abierto con toda la documental para cuando lo requieran”, afirmó el mandatario local.
Consultado específicamente sobre los informes solicitados por el fiscal Manuel Cecchini al 911, al 107 y al municipio, el intendente evitó dar detalles sobre el contenido de esos documentos y respondió: “Se lo daremos a la Justicia, todo lo que requiera, porque hay una investigación en curso”.
Poletti también pidió “prudencia” al momento de realizar declaraciones públicas y evitó profundizar sobre eventuales responsabilidades administrativas. “Quiero ser muy respetuoso en el día de hoy, por la muerte. Creo que hay que ser muy prudentes a la hora de hacer declaraciones”, señaló.
"Debemos respetarla"
En otro tramo de la conferencia, el mandatario hizo referencia a la situación de la esposa de Villanueva, quien además es empleada municipal. “Estamos hablando de una mujer que está en medio de un drama por un duelo, y cuando hablamos su esposo era un paciente crítico, en coma, con respirador”, dijo.
Y agregó: “Por mi experiencia de 30 años en el hospital Cullen, creo que son momentos difíciles, es difícil buscar racionalidad en el dolor. Creo que tenemos que apoyar a esta mujer en su duelo y acompañarla, porque además es una empleada municipal, una compañera de trabajo que perdió su esposo -insistió-. Estamos consternados”.
Sobre posibles medidas preventivas respecto del inspector involucrado en el operativo, Poletti evitó adelantar definiciones. “Hay una muerte en el medio. Debemos respetarla. Luego se verá con el expediente en curso. Hoy lo más importante es el dolor de esa familia”, concluyó.
Eduardo Villanueva había sido internado tras sufrir una descompensación durante un control de tránsito realizado en la intersección de San Jerónimo y Mendoza. Según denunció su esposa, el hombre comenzó a manifestar dolores en el pecho y dificultades respiratorias durante una discusión con inspectores municipales.
El municipio, en cambio, sostuvo que los agentes actuaron de inmediato y asistieron al conductor hasta la llegada de emergencias.