No esquivó preguntas

“Hay que acompañar a esta mujer en su duelo”, dijo Poletti tras la muerte del conductor involucrado en un control municipal

El intendente de Santa Fe expresó sus condolencias tras la muerte del conductor que se descompensó durante un operativo de tránsito municipal. Aseguró que el municipio colaborará con la investigación judicial. “Es difícil buscar racionalidad en el dolor”, afirmó. La esposa es empleada municipal.