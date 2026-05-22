Estaba internado en el Cullen

Murió el conductor que se descompensó en un control de tránsito en el centro de Santa Fe

Eduardo Villanueva (47) el chofer que permanecía internado en el Hospital Cullen tras mantener una discusión con inspectores municipales de Tránsito, murió en la mañana de este viernes. Su cuadro se había agravado tras contraer neumonía. El fallecimiento reactivó el debate sobre las circunstancias del operativo.