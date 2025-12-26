Qué dijo el municipio sobre la agresión a un inspector municipal en la Costanera
El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y el secretario general de Asoem, Juan Ramón Medina, confirmaron que el inspector fue agredido físicamente y señalaron que el trabajador se encuentra fuera de peligro mientras avanza la investigación.
El operativo contaba con presencia policial y seguridad institucional al momento del incidente.
La agresión a un inspector municipal durante un control de tránsito volvió a poner en foco las situaciones de violencia que enfrentan los trabajadores en operativos nocturnos. El hecho ocurrió el jueves por la noche en la zona de la Costanera, a la altura de El Faro, cerca de la intersección de Almirante Brown y Mutis, y es investigado por la Justicia con intervención del Ministerio de Seguridad.
El episodio se registró alrededor de las 23, cuando agentes municipales realizaban un operativo rutinario y detuvieron una motocicleta en la que circulaban dos personas sin casco. Según se informó, el conductor intentó evadir el control y luego se negó a presentar la documentación obligatoria, motivo por el cual se le comunicó que el vehículo sería retenido.
La situación derivó en una discusión que escaló rápidamente: el inspector fue insultado, amenazado, recibió un golpe y además le arrojaron agua caliente desde un termo. El trabajador debió ser asistido tras la agresión.
Monitoreourbano
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, confirmó el hecho y explicó que aún restan definiciones judiciales. “Es materia investigativa porque todavía no tenemos ninguna notificación formal de la justicia que ni de la policía, que también está interviniendo”, señaló.
El funcionario remarcó la importancia del sistema de monitoreo urbano para esclarecer lo sucedido. “Lo importante de todo esto es que nosotros estamos obviamente con este programa de instalación de domos, de cámaras, que nos va a permitir tener mucha más información para ir resolviendo este tipo de casos”, indicó.
En ese sentido, recordó que “hay instalado un domo en la zona” y que actualmente existen “siete domos en la zona de los boliches”, además de dispositivos que monitorean sectores clave como el puente colgante para cubrir la circulación.
Elestadodelinspector
Mastropaolo llevó tranquilidad sobre la salud del trabajador municipal. “El inspector está en perfecto estado en este momento”, afirmó, y aclaró que, al tratarse de una agresión física, “interviene la justicia, interviene el Ministerio de Seguridad y vamos a ir evaluando cómo prosigue”.
El hecho ocurrió durante un procedimiento de rutina en inmediaciones de Almirante Brown y Mutis.
Además, destacó la rápida respuesta del Centro de Monitoreo Municipal ante otros episodios registrados en la misma zona durante la noche. “Nuestro centro de monitoreo dispara una alarma, va GSI, Cobem, la ambulancia, rápidamente lo pueden atender y eso mejora la condición de la persona”, explicó.
La posturadelgremio
Por su parte, el secretario general de ASOEM, Juan Ramón Medina, expresó su preocupación por lo ocurrido y respaldó al personal municipal. “Hemos tomado todos los recaudos habido y por haber. En este operativo había GSI y policía, pero sucedió”, sostuvo.
Medina detalló que el inspector recibió agua caliente en la espalda y que también fue agredido un efectivo policial. “El en este momento está bien, está en observación, pero está bien. Le habían tirado un chorro de agua caliente en la espalda, le pegaron a él y a un policía también”, relató.
Autoridades municipales y gremiales repudiaron la agresión y pidieron que avance la investigación judicial.
El dirigente gremial remarcó que, pese a las medidas de seguridad, los hechos de violencia continúan siendo una preocupación constante. “La seguridad siempre es insuficiente. Ahora, nosotros hemos tomado todos los recaudos, de hecho no se hacen operativos en la ciudad si no hay policías”, afirmó.
Finalmente, advirtió sobre el impacto de este tipo de situaciones en el trabajo diario: “La agresión verbal se reitera todo el tiempo. Nuestros trabajadores están preparados para contener esas situaciones, pero a veces, como en este caso, pasa a mayores y las autoridades correspondientes deben hacer lo que tienen que hacer, porque si no es inviable hacer todo lo que se hace”.