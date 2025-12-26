Operativo nocturno

Qué dijo el municipio sobre la agresión a un inspector municipal en la Costanera

El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y el secretario general de Asoem, Juan Ramón Medina, confirmaron que el inspector fue agredido físicamente y señalaron que el trabajador se encuentra fuera de peligro mientras avanza la investigación.