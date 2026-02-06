Simoniello: “La ley de municipios debe acercar soluciones y no problemas en Santa Fe”
El concejal destacó la relevancia de que la normativa respete la autonomía municipal y ofrezca soluciones concretas a los santafesinos, y señaló que el debate sobre el viceintendente debe enfocarse en su funcionalidad.
El concejal destacó la importancia de soluciones concretas para los vecinos. Crédito: Luis Cetraro.
El Concejo Municipal de Santa Fe recibió a senadores provinciales para analizar la futura Ley Orgánica de Municipios, iniciativa que surge a partir de la reforma constitucional. El objetivo del encuentro fue intercambiar opiniones sobre la normativa, evaluar su alcance y discutir cómo garantizar la autonomía municipal sin generar costos adicionales ni cargas innecesarias para la ciudadanía.
En este marco, el concejal Lucas Simoniello destacó la importancia de la jornada: “Es muy importante la reunión para poner en discusión un proyecto que trae distintas opiniones. El consenso está en que no tiene que en ningún caso llevar un mayor costo ni para la gente ni para la política”. Asimismo, resaltó que la ley debe contemplar tanto grandes ciudades como municipios pequeños.
Viceintendente
Uno de los puntos más debatidos fue la figura del viceintendente, que genera opiniones divididas entre los legisladores. “Estamos muy preocupados en que no haya mayor gasto. En todo caso, discutamos la funcionalidad”, señaló Simoniello.
El concejal recordó situaciones del pasado: “Tuvimos un caso de acefalía a principio de la década del 90. Hoy nuestro intendente puede estar en cualquier viaje y realiza la firma digital. Nuestro gobernador firma en el auto”.
Para Simoniello, la figura del viceintendente debe pensarse desde la eficiencia y las herramientas digitales “porque en cualquier lugar del mundo uno puede estar conectado con su ciudad”.
Competencias
Además, el concejal explicó que la ley debe establecer normas claras sobre procedimientos administrativos, régimen de compras, integración metropolitana, acceso al hábitat y gestión de suelo, así como la participación de los vecinos en decisiones locales. “La Constitución provincial y la Ley de Municipios tienen que acercar soluciones, no problemas, y en todo caso desburocratizar el Estado”, afirmó.
La autonomía municipal como eje central de la discusión. Crédito: Luis Cetraro.
Simoniello remarcó que la autonomía municipal no debe interpretarse como un aislamiento de las ciudades: “No es ni un cheque en blanco ni mirarse el ombligo. Tus conocidos viven en Rincón, Arroyo Leyes, Monte Vera; hay colectivos interurbanos, obras hídricas interurbanas y loteos que se aprueban a escala regional. Mal haríamos si pensamos únicamente en la ciudad de Santa Fe”.
El concejal concluyó: “Discutamos la funcionalidad para qué queremos, para qué le vamos a dar respuesta y en qué le vamos a dar respuesta a los vecinos. La ley tiene que estar pensada para el futuro, para resolver los problemas de hoy y no los del pasado”.