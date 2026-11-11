El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó a cabo este miércoles un nuevo operativo de limpieza y ordenamiento en las instalaciones de la Comisaría 26ª, ubicada en la capital provincial. La intervención permitió el retiro de más de 200 motos, seis automóviles y bicicletas que se encontraban acumulados en la seccional, en algunos casos desde hace más de ocho años.
Limpieza en dependencias policiales: se retiraron más de 200 vehículos de la Comisaría 26ª en Santa Fe
Se concretó la 15ª intervención en la capital provincial para liberar espacio en las seccionales. Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se removieron más de 2.000 unidades en la ciudad y se avanza hacia la eliminación total de chatarra en comisarías.
La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Reordenamiento y Control de Dependencias Policiales, coordinado por los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad.
Con este procedimiento, la ciudad de Santa Fe alcanzó los 15 operativos de estas características desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, sumando más de 2.000 vehículos trasladados desde unidades policiales de la capital hacia depósitos oficiales para su clasificación, remate o compactación.
El objetivo central de la medida radica en liberar espacio físico, mejorar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad y eliminar focos de insalubridad y congestión en las inmediaciones de los barrios.
Cambio de lógica en la gestión
En diálogo con CyD Litoral, Enzo Ricci, director provincial de Compactaciones y Sustentabilidad de la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Secuestros), explicó el alcance de los trabajos desarrollados y el cambio estructural en el manejo de los secuestros judiciales.
"Estamos continuando con el plan de reordenamiento que arrancamos el día uno de la gestión. Lamentablemente nos hubiese gustado que sean más rápidos los procesos, pero eran miles los vehículos acumulados. Ya son casi 35.000 autos que compactamos en nueve predios de diferentes puntos de la provincia y esta es la comisaría número 38 que ordenamos entre Rosario y Santa Fe", señaló el funcionario.
Ricci remarcó que las dependencias policiales se encontraban colapsadas, lo que generaba "un gran incordio a los vecinos y una dificultad para trabajar a la policía, que tenía que esquivar las motos para cumplir sus tareas".
Respecto al cambio de paradigma, enfatizó: "Lo más importante es que cambiamos el circuito: no entran más secuestros a las comisarías, sino que van a los depósitos de calle La Paz o al ex frigorífico. Ahora cada secuestro nuevo se carga en una plataforma digital con fotos y se cruzan datos rápidamente para intentar devolverlos a las víctimas si son identificables".
Destino de los vehículos
Durante la jornada en la Comisaría 26ª, el equipo de la Aprad realizó la selección técnica de las unidades retiradas. "En este caso salvamos dos vehículos para subasta por estar en muy buen estado, un tercero para asignación o donación, además de cinco motos y cuatro bicicletas. Los demás, por el deterioro de tantos años y la falta de trazabilidad al ser unidades adulteradas usadas para delinquir, son irrecuperables y van a compactación", detallaron.
Asimismo, destacó que la logística del operativo se financia con los fondos generados por las subastas de bienes decomisados al delito.
Respecto al cronograma de trabajo, se prevé finalizar la desarticulación de estos depósitos informales antes de que concluya el año. Por último, adelantaron que el próximo 24 de noviembre se realizará una intervención de gran escala en la Comisaría 9ª de la ciudad de Santa Fe, una de las últimas dependencias con un volumen significativo de unidades pendientes de retiro.