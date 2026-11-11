Plan Provincial de Reordenamiento

Limpieza en dependencias policiales: se retiraron más de 200 vehículos de la Comisaría 26ª en Santa Fe

Se concretó la 15ª intervención en la capital provincial para liberar espacio en las seccionales. Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se removieron más de 2.000 unidades en la ciudad y se avanza hacia la eliminación total de chatarra en comisarías.