El desarraigo en las fuerzas

Traslado de personal policial y carcelario en Santa Fe: se pagaron casi 780 millones de pesos

Responde a la trayectoria que deben realizar a diario cientos de efectivos desde donde residen hasta su lugar de trabajo. La problemática fue expuesta oportunamente por la actual gestión, y se instrumentaron medidas para mitigarla. Mientras tanto, una empresa privada de transporte sigue estando a cargo de los traslados.