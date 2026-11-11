Tres decretos consecutivos y firmados el mismo día por el gobernador ordenan el pago a la empresa de transporte Laguna Paiva por un total de casi 780 millones de pesos. Es en concepto del traslado de personal policial y penitenciario desde distintos lugares del territorio santafesino hasta las diferentes unidades penitenciarias o -en el caso de los efectivos policiales- a sus lugares habituales de trabajo.
Traslado de personal policial y carcelario en Santa Fe: se pagaron casi 780 millones de pesos
Responde a la trayectoria que deben realizar a diario cientos de efectivos desde donde residen hasta su lugar de trabajo. La problemática fue expuesta oportunamente por la actual gestión, y se instrumentaron medidas para mitigarla. Mientras tanto, una empresa privada de transporte sigue estando a cargo de los traslados.
La erogación pone en escena nuevamente la problemática expuesta por la actual gestión asociada a la renuencia de jóvenes oriundos de las grandes ciudades -esencialmente Santa Fe y Rosario- para inscribirse y cursar la carrera policial o penitenciaria, toda vez que se lanza una convocatoria desde el Ministerio de Seguridad. En términos generales, la mayoría de quienes responden están radicados en localidades del norte santafesino.
El fenómeno redunda en problemas de desarraigo, desde el momento en el que los aspirantes comienzan a egresan e ingresan a la prestación efectiva del servicio, muchas veces, en las grandes urbes. La situación impacta en los agentes, incluso, en términos emocionales.
Desde la actual administración se han instrumentado medidas para mitigar el impacto de la situación descripta, y se han generado incentivos para persuadir a rosarinos y santafesinos de sumarse a la institución. Pero en el devenir, es necesario sostener el traslado de los efectivos que están en funciones a través de una empresa privada.
Los decretos
En cuanto a los decretos aludidos, fueron firmados el 10 de noviembre; están rubricados además del gobernador Maximiliano Pullaro, por los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Economía, Pablo Olivares.
El Nro. 2400 reconoce el gasto correspondiente al traslado del personal penitenciario durante el mes de febrero de 2026, "por fuera de contrato y por la ampliación de un servicio desde la Unidad Penitenciaria N° 2 con destino a la Unidad Penitenciaria Nº 11, a la Unidad Penitenciaria N° 5 y a la Unidad Penitenciaria N° 1". En ese caso, el monto fue de $76.815.000.
El decreto Nro. 2401 expresa el mismo concepto en cuanto al personal trasladado y trayectos recorridos, sólo que el servicio en este caso corresponde al mes de marzo. El monto que se ordena pagar es idéntico al planteado anteriormente: $76.815.000.
Por último, el Nro. 2402 ordena pagar la suma de 625.984.150 pesos a la misma empresa por "la ampliación por fuera de contrato desde las ciudades de Santa Fe - Rosario y Vera - Rosario, durante el mes de agosto de 2026 para personal policial. El total erogado fue por los tres decretos de 779.614.150 pesos