Campaña #ModoVacuna: dónde vacunarse esta semana en la ciudad de Santa Fe
La campaña gratuita avanza con un dispositivo móvil que recorre distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a vacunas contra la gripe y la neumonía, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.
La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando la campaña #ModoVacuna, una estrategia de vacunación itinerante que busca acercar la inmunización a los barrios y espacios de circulación habitual, con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.
El programa, que se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, está destinado principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con factores de riesgo, aunque también permite completar esquemas del calendario nacional.
Estrategia territorial
Desde el municipio señalaron que la campaña apunta a reducir barreras de acceso al sistema de salud, facilitando la vacunación en lugares cercanos y conocidos para la comunidad.
En ese sentido, el dispositivo móvil se instala semanalmente en plazas, centros comunitarios, vecinales y edificios públicos, permitiendo que más personas puedan recibir las dosis correspondientes sin necesidad de trasladarse a un centro de salud.
La vacunación incluye dosis contra la gripe (influenza) y la neumonía, dos patologías que pueden generar complicaciones graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Además, el personal de salud controla el carnet de vacunación y aplica las vacunas necesarias para completar esquemas pendientes, de acuerdo con la edad y la condición de cada persona.
El objetivo del programa es alcanzar una cobertura mínima del 70% en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo, priorizando zonas con mayor demanda y circulación poblacional.
La iniciativa forma parte de una política sostenida de prevención, orientada a disminuir internaciones y cuadros graves durante los meses de mayor circulación viral.
Cronograma semanal
Durante esta semana, el dispositivo itinerante de vacunación estará presente en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, en horarios accesibles para la comunidad. El cronograma previsto es el siguiente:
Lunes 9: Palacio Municipal (Salta 2951), de 9 a 12 horas.
Miércoles 11: Centro Gallego (Avenida Galicia 1357), de 9 a 12 horas.
Jueves 12: Plaza del Rosario (Arturo Illia 1153), de 10 a 12 horas.
Sábado 14: Vecinal Candioti Norte (Marcial Candioti 2951), de 9 a 12 horas.
En cada uno de estos puntos, equipos de salud municipales y provinciales estarán a cargo de la atención, garantizando la correcta aplicación de las vacunas y brindando información sobre la importancia de la inmunización como herramienta clave de cuidado colectivo.
Desde la Secretaría de Salud local recordaron que no es necesario contar con turno previo para acceder al dispositivo itinerante, y que solo se solicita concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) para el registro correspondiente. La atención es gratuita y se realiza por orden de llegada.
Asimismo, quienes no puedan asistir a alguno de los puntos del recorrido semanal tienen la posibilidad de acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio, donde podrán revisar su carnet de vacunación y completar las dosis necesarias según indicación médica.
La campaña #ModoVacuna se enmarca en una estrategia más amplia de promoción de la salud, que busca fortalecer la prevención y el cuidado comunitario, especialmente entre los grupos más vulnerables.
Para consultas o mayor información, el municipio habilitó el número 342 611 6585, disponible a través de WhatsApp, donde se brinda orientación sobre vacunación, horarios y lugares de atención.