Salud pública

La Municipalidad refuerza la campaña itinerante de vacunación en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe

El programa de vacunación gratuita continúa recorriendo espacios públicos con foco en adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. Esta semana, el dispositivo estará en el Palacio Municipal, el distrito La Tablada y la Terminal de Ómnibus.