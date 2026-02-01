La Municipalidad refuerza la campaña itinerante de vacunación en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe
El programa de vacunación gratuita continúa recorriendo espacios públicos con foco en adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. Esta semana, el dispositivo estará en el Palacio Municipal, el distrito La Tablada y la Terminal de Ómnibus.
La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando la campaña itinerante de vacunación #ModoVacuna, una estrategia de salud pública que busca acercar las dosis a la comunidad y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias de cara a la temporada invernal.
La iniciativa se lleva adelante de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia y está orientada especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y mujeres embarazadas, aunque también permite completar esquemas atrasados.
Vacunas disponibles y población priorizada
El dispositivo itinerante ofrece la vacunación antigripal y antineumocócica, destinada principalmente a personas mayores de 65 años y a menores de esa edad que presenten enfermedades crónicas o condiciones que aumenten el riesgo de complicaciones.
Estas dosis resultan clave para reducir internaciones y cuadros graves durante los meses de mayor circulación viral.
La provincia de Santa Fe sostiene una campaña de vacunación gratuita
Además, se aplica la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una herramienta reciente incorporada al calendario sanitario que está dirigida a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.
Esta inmunización permite que los recién nacidos reciban anticuerpos desde el nacimiento, protegiéndolos frente a uno de los virus respiratorios más frecuentes y potencialmente graves en los primeros meses de vida.
En el marco de la campaña, el municipio también sumó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana Acelular (DTPa).
Esta dosis se indica a partir de la semana 20 de cada embarazo y protege tanto a la madre como al bebé contra difteria, tétanos y tos convulsa, una enfermedad que puede ser especialmente peligrosa en lactantes.
La campaña itinerante de vacunación continúa recorriendo puntos estratégicos de la ciudad
Cronograma semanal y puntos de vacunación
Durante esta semana, el dispositivo de vacunación itinerante se instalará en distintos puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso de la población. El miércoles 4 de febrero, la atención se realizará en el hall del Palacio Municipal, en el horario de 10 a 14.
El jueves 5, el operativo se trasladará al distrito La Tablada, ubicado en Teniente Loza 6970, donde funcionará de 10 a 13. Finalmente, el viernes 6, la vacunación tendrá lugar en la Terminal de Ómnibus General Belgrano, en Belgrano 2910, también de 10 a 14.
Desde el municipio destacaron que la elección de estos espacios responde a la intención de llegar a zonas de alta circulación de personas y a barrios donde se busca reforzar la cobertura sanitaria.
El operativo cuenta con personal capacitado, insumos necesarios y protocolos de atención que garantizan una aplicación segura y ordenada de las vacunas.
El objetivo general del programa es alcanzar al menos el 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo en las zonas priorizadas. Estas metas se alinean con las recomendaciones sanitarias nacionales e internacionales para reducir el impacto de enfermedades prevenibles por vacunación.
Desde la gestión del intendente Juan Pablo Poletti remarcaron que la estrategia itinerante permite superar barreras de acceso, acercando la salud a los vecinos y promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día.
Por otro lado, se recordó que quienes no puedan concurrir a los puntos itinerantes tienen la posibilidad de acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio, con DNI, para controlar su carnet y completar las dosis correspondientes. En todos los casos, la vacunación es gratuita y no requiere orden médica.
Para consultas o información adicional, la Municipalidad puso a disposición el número 342 611 6585, con atención vía WhatsApp, donde se pueden evacuar dudas sobre vacunas, horarios y requisitos.
La campaña #ModoVacuna se inscribe en una política sostenida de prevención y cuidado comunitario, que busca fortalecer el sistema de salud y proteger especialmente a los grupos más vulnerables frente a enfermedades que pueden evitarse con una dosis a tiempo.