El municipio continúa la campaña de vacunación: ¿Cuándo y dónde serán los próximos lugares?
La vacunación gratuita contra la gripe, la neumonía, el Virus Sincicial Respiratorio y la tos convulsa continúa recorriendo espacios públicos de la ciudad. Esta semana habrá operativos en el Cementerio Municipal y en la vecinal El Tránsito.
La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando la campaña itinerante de vacunación
LaMunicipalidad de Santa Fecontinúa desarrollando la campaña itinerante de vacunación #ModoVacuna, una iniciativa que se implementa de manera articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia y que tiene como objetivo acercar las vacunas a la comunidad, especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
A través de estos operativos móviles, el municipio busca garantizar el acceso equitativo a la inmunización y fortalecer la prevención frente a enfermedades respiratorias que suelen intensificarse en determinadas épocas del año.
Durante esta semana, el dispositivo sanitario estará presente en distintos puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo que vecinos y vecinas puedan recibir las dosis correspondientes sin necesidad de trasladarse a un centro de salud.
En ese marco, este jueves 29, la campaña se desarrollará en el Cementerio Municipal, ubicado en avenida Blas Parera 5200, en el horario de 9 a 14. En tanto, el sábado 31, el operativo se trasladará a la vecinal El Tránsito, en Pavón 5368, donde se vacunará de 9 a 11.
Población priorizada
La campaña #ModoVacuna está orientada principalmente a personas adultas mayores de 65 años y a adultos menores de esa edad que presenten factores de riesgo, quienes podrán aplicarse de manera gratuita la vacuna antigripal y la vacuna contra la neumonía.
Ambas inmunizaciones son fundamentales para prevenir cuadros graves, internaciones y complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias, especialmente en personas con sistemas inmunológicos más vulnerables.
Además, el operativo incluye la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una estrategia relativamente reciente que está dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.
Esta vacuna tiene como finalidad generar anticuerpos en la madre que luego se transmiten al bebé, brindándole protección desde el nacimiento frente a un virus que representa una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en recién nacidos y lactantes.
Desde el municipio remarcaron que esta inmunización resulta clave para anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal, cuando suelen aumentar las consultas, internaciones y cuadros severos en niños pequeños. La vacunación materna se presenta así como una herramienta preventiva de alto impacto sanitario.
Operativos de vacunación itinerante y acciones específicas
Incorporación de la vacuna contra la tos convulsa
Otro de los ejes destacados de la campaña es la incorporación, desde el mes de diciembre, de la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana acelular (DPT y DTPa). Esta dosis protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, enfermedades que pueden resultar graves, especialmente en los primeros meses de vida.
La vacuna está indicada para embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, en cada embarazo, independientemente de las dosis recibidas con anterioridad. Al igual que ocurre con la vacuna contra el VSR, la inmunización durante el embarazo permite que el recién nacido cuente con una protección temprana, hasta que pueda completar su propio esquema de vacunación.
Desde el área de salud municipal subrayaron la importancia de reforzar estas estrategias, ya que la tos convulsa sigue siendo una enfermedad presente y potencialmente grave, sobre todo en bebés que aún no han desarrollado defensas suficientes.
Además de las vacunas específicas para grupos priorizados, los dispositivos itinerantes de #ModoVacuna están abiertos a todas las personas que necesiten completar su carnet de vacunación. De este modo, la campaña también cumple un rol clave en la actualización de esquemas atrasados y en la promoción de la vacunación como una herramienta central de la salud pública.
El objetivo general del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia es alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de cobertura en adultos menores de esa edad con factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas de la ciudad.
Estos porcentajes son considerados fundamentales para generar un efecto de protección comunitaria y reducir la circulación de enfermedades prevenibles.
La estrategia itinerante permite, además, acercar el sistema de salud a lugares de alta concurrencia o a instituciones barriales, facilitando el acceso a quienes, por distintos motivos, tienen dificultades para asistir a un centro de salud en horarios habituales.
Para quienes no puedan acercarse a los puntos donde se instala el dispositivo móvil, desde el municipio recordaron que todas las personas pueden concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio, llevando su DNI, para controlar el carnet de vacunación y completar las dosis correspondientes.
Asimismo, se encuentra disponible un canal de comunicación para realizar consultas o recibir más información sobre la campaña. Las personas interesadas pueden comunicarse al 342 611 6585, vía WhatsApp, donde se brinda asesoramiento sobre vacunas, horarios y puntos de atención.
Con esta nueva semana de operativos, la campaña #ModoVacuna reafirma el compromiso del municipio con la prevención, el cuidado de la salud y la presencia activa en el territorio, acercando políticas públicas concretas a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Santa Fe.