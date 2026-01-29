Santa Fe ciudad

El municipio continúa la campaña de vacunación: ¿Cuándo y dónde serán los próximos lugares?

La vacunación gratuita contra la gripe, la neumonía, el Virus Sincicial Respiratorio y la tos convulsa continúa recorriendo espacios públicos de la ciudad. Esta semana habrá operativos en el Cementerio Municipal y en la vecinal El Tránsito.