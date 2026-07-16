Operativo nocturno

Tras la clasificación argentina, Santa Fe recolectó casi 4 toneladas de basura en los festejos

El municipio desplegó un dispositivo especial durante la madrugada en la zona de Boulevard Gálvez, la manzana del Molino, plaza Pueyrredón, la Estación Belgrano y otros puntos donde se concentraron vecinos durante la celebración, con tareas de limpieza y acondicionamiento de los espacios públicos.