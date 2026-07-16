La Municipalidad de Santa Fe completó el operativo especial de limpieza desplegado luego de la celebración por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial. Los trabajos permitieron recuperar rápidamente los espacios públicos donde se concentraron los festejos y normalizar la circulación vehicular.
Tras la clasificación argentina, Santa Fe recolectó casi 4 toneladas de basura en los festejos
El municipio desplegó un dispositivo especial durante la madrugada en la zona de Boulevard Gálvez, la manzana del Molino, plaza Pueyrredón, la Estación Belgrano y otros puntos donde se concentraron vecinos durante la celebración, con tareas de limpieza y acondicionamiento de los espacios públicos.
El dispositivo, dispuesto por el intendente Juan Pablo Poletti, se desarrolló durante la madrugada y contó con la participación de agentes de Higiene Urbana, equipos de Respuestas Rápidas, áreas de Control y Tránsito y la Policía de la Provincia.
Según explicó Guillermo Ferrero, secretario de Gestión Urbana y Ambiente de la Municipalidad, la magnitud del festejo quedó reflejada en la cantidad de residuos recolectados. “El número es impactante, son 3.800 kilos que se recolectaron solamente en ese operativo”, señaló.
Operativo nocturno
Las tareas comenzaron alrededor de la 1 de la madrugada y se extendieron hasta las 6, con intervenciones en los sectores que reunieron mayor cantidad de personas: Boulevard Gálvez y Rivadavia, la manzana del Molino, Boulevard Gálvez entre 9 de Julio y Belgrano, plaza Pueyrredón, la Plazoleta de los Canillitas frente al Club Unión, la Estación Belgrano y Avenida Freyre.
Ferrero destacó que el volumen de residuos estuvo relacionado con la masiva convocatoria que tuvo el festejo. “Obviamente es la euforia, la felicidad, la cantidad de gente que había, fue algo histórico para la ciudad de Santa Fe”, expresó.
El funcionario explicó que el operativo comenzó antes de la madrugada con la presencia de equipos municipales en los puntos de concentración. “Eso arrancó a partir de las 7 junto con cuadrillas de respuesta rápida que nos iban permitiendo permanentemente ir generando en el momento la limpieza del lugar”, indicó.
Se duplicó la cantidad de residuos
Desde el área de Gestión Urbana remarcaron que los 3.860 kilos recolectados representaron una cifra superior a la registrada en otros eventos masivos. “Fue casi el doble de lo que fue el partido anterior”, explicó Ferrero. Para comparar la magnitud del operativo, agregó: “Cuando juega Unión o Colón los post partidos son más o menos unos 700 kilos que se juntan”.
Además de las tareas de limpieza, los equipos municipales realizaron el acondicionamiento de los espacios utilizados durante los festejos y trabajaron para que la ciudad recuperara su funcionamiento habitual durante la mañana siguiente.
Reconocimiento al personal
Ferrero destacó el trabajo de los empleados municipales que participaron durante una jornada especial para los hinchas argentinos. “Un día que todos quisiéramos estar festejando estén trabajando nos pone orgullosos también los empleados municipales”, afirmó.
También valoró la actitud de vecinos que acompañaron las tareas de limpieza. “Andábamos con las bolsas y venían los mismos vecinos a ayudarnos a cargarla”, contó. El funcionario señaló que, si bien se encontraron algunos residuos como botellas rotas, la mayoría de los asistentes colaboró durante la jornada. “Tenemos vecinos de buena conducta y que la verdad que lo celebramos”, sostuvo.
De cara a próximos eventos, desde el municipio indicaron que continuarán evaluando los operativos para mejorar la respuesta. “Siempre tratamos de prepararnos para que a primera hora del día siguiente la ciudad esté limpia”, afirmó Ferrero.