La recuperación de Plaza Italia, en el sur de la ciudad de Santa Fe, dio un nuevo paso. El proyecto arquitectónico que resultó ganador del concurso de ideas, denominado “Sombra y Agua”, incorporó modificaciones a partir de las observaciones de vecinos, representantes de las instituciones italianas y autoridades municipales y provinciales. Con los cambios definidos, el proceso se encamina ahora hacia la preparación del pliego licitatorio para concretar la obra.
Plaza Italia de Santa Fe: se hicieron ajustes y quedó definido el proyecto para su remodelación
La propuesta ganadora del concurso de ideas incorporó ajustes en el mobiliario urbano, el paisajismo y las dimensiones de algunos sectores, a partir de los aportes de vecinos y representantes de la colectividad italiana. El proyecto avanza hacia la elaboración del pliego licitatorio.
El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó este viernes una nueva reunión en la Presidencia de la Cámara para avanzar en el proyecto de recuperación y puesta en valor de Plaza Italia. Del encuentro participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el diputado provincial José Corral; los arquitectos Germán Müller y Martín González, autores de la propuesta ganadora del concurso de ideas; y representantes de las comunidades italianas y de la Vecinal Barrio Sur.
Según pudo conocer El Litoral, los ajustes se concentran en el mobiliario urbano, la definición del paisajismo y las dimensiones de algunos sectores, que fueron revisadas a partir de relevamientos más precisos. La nueva versión también busca incorporar las sugerencias recogidas durante las instancias de intercambio sin modificar el concepto central de la propuesta seleccionada.
Los cambios forman parte del desarrollo del proyecto arquitectónico y de su posterior definición técnica. En esta etapa también se trabaja con las distintas áreas municipales para coordinar aspectos vinculados con la electricidad, la iluminación, la movilidad y los desagües pluviales del sector, estos últimos relacionados con el funcionamiento integral del entorno de la plaza.
La idea es que la plaza pueda adaptarse a diferentes configuraciones y usos, desde la circulación cotidiana hasta encuentros y eventos públicos, sin que el agua -que se incorpora con un sistema de aspersores- constituya una condición permanente para el funcionamiento del lugar.
El proyecto “Sombra y Agua” fue elegido en el marco de un concurso de ideas que reunió a más de 30 propuestas. La iniciativa busca recuperar un predio que actualmente funciona como estacionamiento y transformarlo en un espacio de encuentro, recreación y actividades comunitarias, con una intervención que contemple tanto las condiciones ambientales como el valor patrimonial del entorno.
De estacionamiento a plaza pública
Durante la reunión, Michlig destacó el trabajo conjunto de las instituciones, los vecinos, los profesionales y las autoridades que participaron del proceso. También recordó el compromiso de financiamiento asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro, formalizado mediante la firma de un acta el 24 de junio de 2026.
El objetivo es dejar atrás el uso del lugar como playa de estacionamiento y recuperar un ámbito público destinado a las familias, los jóvenes y los niños. Para avanzar hacia esa instancia, resta completar la documentación técnica y elaborar el pliego que permitirá convocar a la licitación.
De acuerdo con las expectativas expresadas durante el encuentro, se espera que la plaza pueda inaugurarse en un plazo estimado de 6 a 7 meses desde el inicio de los trabajos, una vez cumplidas las instancias administrativas necesarias.
Poletti, por su parte, valoró el avance de la iniciativa y el proceso de participación que acompañó la elaboración del proyecto. Corral también destacó el mecanismo del concurso de ideas y la continuidad de los aportes vecinales e institucionales durante el desarrollo de la propuesta.
Identidad italiana
La participación de las entidades italianas fue uno de los componentes centrales de las reuniones de trabajo. Sus representantes plantearon la importancia de preservar la identidad histórica de Plaza Italia y de contemplar un espacio para las actividades culturales de la comunidad.
De acuerdo a la información del Senado, entre los puntos valorados se encuentra la continuidad del nombre de la plaza y la posibilidad de utilizar el lugar para celebraciones y encuentros vinculados con la italianidad, entre ellos la propuesta de realizar la tradicional “Festa in Piazza”.
Desde la Vecinal Zona Sur Pedro Candioti también destacaron que varias de las observaciones transmitidas en representación de los residentes fueron incorporadas a la nueva versión.
De esta manera, con la revisión de la propuesta y la integración de esos aportes, el proyecto entra ahora en una etapa decisiva: completar las definiciones técnicas y administrativas para avanzar hacia la licitación.