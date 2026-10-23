Tras una nueva reunión

Plaza Italia de Santa Fe: se hicieron ajustes y quedó definido el proyecto para su remodelación

La propuesta ganadora del concurso de ideas incorporó ajustes en el mobiliario urbano, el paisajismo y las dimensiones de algunos sectores, a partir de los aportes de vecinos y representantes de la colectividad italiana. El proyecto avanza hacia la elaboración del pliego licitatorio.