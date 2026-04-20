La ciudad de Santa Fe completó la primera edición del Festival de Tango, una iniciativa impulsada por un colectivo de artistas locales que contó con la colaboración de la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El evento se extendió durante tres jornadas con sedes rotativas para abarcar distintas vertientes del género.
El primer Festival de Tango de Santa Fe registró la participación de 5.000 personas
El evento se desarrolló en tres sedes con una propuesta que incluyó orquestas típicas, capacitaciones musicales y proyecciones. La organización estuvo a cargo de un colectivo de artistas junto al municipio, la provincia y la UNL.
En declaraciones a CyD Litoral, la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, detalló el cronograma de actividades: "La primera noche se desarrolló en el Molino Marconetti con el enfoque en orquestas típicas. El sábado la actividad se trasladó al Foro Cultural de la UNL para abordar el tango del siglo XXI y proyecciones cinematográficas, mientras que el cierre tuvo lugar el domingo en la Casa de la Cultura con un repertorio dedicado a piezas de Astor Piazzolla".
Formación técnica y alcance de la convocatoria
Más allá de las presentaciones en vivo, el festival incluyó una instancia pedagógica mediante clases de instrumentos y capacitaciones en teoría orquestal. Según las estimaciones oficiales, entre los asistentes a los espectáculos y los participantes de los talleres, el evento movilizó a 5.000 personas.
"El objetivo fue considerar al tango como un patrimonio cultural nacional y no solo sectorizado en Buenos Aires, mostrando el trabajo de las orquestas del interior del país", indicó Ceresola. La funcionaria remarcó que las capacitaciones estuvieron dirigidas tanto a artistas de la ciudad como de la región, orientadas a la formación académica dentro del género.
Otras actividades culturales en la ciudad
El balance del área de cultura municipal también incluyó la apertura de otros ciclos y espacios:
- Música en el Mercado: se realizó la primera de seis fechas programadas. Para este ciclo se presentaron 440 propuestas musicales, de las cuales fueron seleccionadas 24 para presentarse en los próximos encuentros.
- Muestra histórica de danza: se inauguró "Entre lo perdurable y lo efímero" en la sala de la Dirección de Museos del Teatro Municipal, una exposición que recorre la historia de la danza en Santa Fe.
- Centro Experimental del Color: el espacio ubicado en la Estación Belgrano registró un flujo de público vinculado a la realización de la Expocon, integrando la propuesta artística con la feria de construcción y diseño.
Los recorridos por los distintos museos municipales completaron la agenda de un fin de semana que, según las autoridades, cumplió con los objetivos de accesibilidad y difusión de las producciones locales.