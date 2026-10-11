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Domingo con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21º en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzaró con cielo parcialmente nublado y tendrá una temperatura máxima de 21°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias durante el día y las condiciones se mantendrán estables.

La jornada comenzaró con cielo parcialmente nublado transito Créditos : Fernando NicolaLa jornada comenzaró con cielo parcialmente nublado transito Créditos : Fernando Nicola
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La jornada en la ciudad de Santa Fe comenzó con una temperatura de 12,2°C a las 6, con cielo parcialmente nublado, una humedad del 97% y viento del sudeste a 6 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima prevista de 11°C. Para la tarde, se espera que la máxima llegue a los 21°C, aunque las condiciones cambiarán hacia un cielo mayormente nublado.

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Por la noche, continuará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 14°C. El viento soplará del sudeste durante la mañana y la tarde, con una velocidad prevista de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la noche predominará del este.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico oficial indica una probabilidad del 0% durante la mañana y la tarde, y de entre el 0% y el 10% por la noche. De esta manera, no se esperan lluvias significativas para la jornada en la capital provincial.

El sol salió a las 6.28 y se pondrá a las 19.12, por lo que el día contará con varias horas de luz natural para realizar actividades al aire libre.

clima Créditos : Pablo AguirrePara la tarde, se espera que la máxima llegue a los 21°C Créditos : Pablo Aguirre

Pronóstico extendido

Para el comienzo de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas moderadas y máximas que se mantendrán alrededor de los 20°C, con un aumento de las mínimas hacia el miércoles.

Lunes 12 de octubre: se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 20°C. Será una jornada con valores térmicos similares a los del domingo.

Martes 13 de octubre: el pronóstico prevé una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto del día anterior.

Miércoles 14 de octubre: la mínima ascenderá a 15°C y la máxima llegará a los 21°C. De acuerdo con los valores publicados por el SMN, se espera un comienzo de jornada menos frío y una máxima ligeramente superior a la de los dos días previos.

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