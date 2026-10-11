La jornada en la ciudad de Santa Fe comenzó con una temperatura de 12,2°C a las 6, con cielo parcialmente nublado, una humedad del 97% y viento del sudeste a 6 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Domingo con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21º en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzaró con cielo parcialmente nublado y tendrá una temperatura máxima de 21°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias durante el día y las condiciones se mantendrán estables.
Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima prevista de 11°C. Para la tarde, se espera que la máxima llegue a los 21°C, aunque las condiciones cambiarán hacia un cielo mayormente nublado.
Por la noche, continuará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 14°C. El viento soplará del sudeste durante la mañana y la tarde, con una velocidad prevista de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la noche predominará del este.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico oficial indica una probabilidad del 0% durante la mañana y la tarde, y de entre el 0% y el 10% por la noche. De esta manera, no se esperan lluvias significativas para la jornada en la capital provincial.
El sol salió a las 6.28 y se pondrá a las 19.12, por lo que el día contará con varias horas de luz natural para realizar actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
Para el comienzo de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas moderadas y máximas que se mantendrán alrededor de los 20°C, con un aumento de las mínimas hacia el miércoles.
Lunes 12 de octubre: se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 20°C. Será una jornada con valores térmicos similares a los del domingo.
Martes 13 de octubre: el pronóstico prevé una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto del día anterior.
Miércoles 14 de octubre: la mínima ascenderá a 15°C y la máxima llegará a los 21°C. De acuerdo con los valores publicados por el SMN, se espera un comienzo de jornada menos frío y una máxima ligeramente superior a la de los dos días previos.