La Municipalidad de Santa Fe informó que este martes 16 de junio comenzarán los trabajos de recambio de luminarias en el Puente Colgante Ingeniero Marcial Candioti, una obra clave para recuperar el sistema de iluminación ornamental de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Arranca el recambio de luces en el Puente Colgante y habrá cortes diarios
Las tareas para recuperar al 100% la iluminación ornamental del ícono santafesino comienzan este martes. De lunes a viernes, entre las 9 y las 16, no se podrá circular en vehículos. Ciclistas y peatones sí tendrán paso habilitado.
Como consecuencia de las tareas en altura, el tránsito vehicular permanecerá totalmente cortado de lunes a viernes entre las 9 y las 16 hasta la finalización de la intervención. Las autoridades aclararon que la restricción alcanzará únicamente a los automóviles, camionetas y colectivos, ya que los peatones y ciclistas podrán continuar circulando de manera normal por las sendas laterales.
Un sistema que busca volver al 100%
La obra forma parte del plan de puesta en valor integral de la iluminación ornamental del puente, un sistema tecnológico que actualmente funciona a media máquina, entre el 60 y el 70% de su capacidad total debido al desgaste y la falta de repuestos.
Para concretar la restauración, el municipio adquirió equipamiento específico de la firma Philips, compatible con la tecnología instalada originalmente en 2017. Se trata de luminarias, consolas y dispositivos electrónicos de última generación que debieron ser importados, dado que no se fabrican habitualmente en el país.
Según había explicado el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, parte del material importado ya arribó a la ciudad, lo que permite poner en marcha la etapa final de los trabajos operativos sobre la estructura.
Tecnología LED RGBW para la postal de la ciudad
El sistema ornamental del Puente Colgante utiliza tecnología LED RGBW, capaz de generar dinámicas de cambios de color, secuencias programadas y distintos efectos visuales de alta definición sobre los tensores y las torres metálicas.
Cuando la restauración concluya, el puente volverá a iluminarse con colores especiales durante las fechas conmemorativas, campañas de concientización y celebraciones institucionales, además de recuperar la totalidad de su potencia lumínica original.
La inversión destinada exclusivamente a la compra de equipamiento supera los 114 mil dólares y forma parte de un proyecto cofinanciado en conjunto por la Municipalidad y el Gobierno provincial.
Puesta a punto para los Juegos Suramericanos
Las autoridades prevén completar las tareas en el tendido eléctrico antes de finalizar julio, con el objetivo de que el principal emblema urbano de la capital luzca completamente restaurado durante la cita deportiva internacional.
Además de la recuperación lumínica del Colgante, se proyectan trabajos complementarios de bacheo, pintura y parquizado en ambas márgenes de la Costanera, las cabeceras del puente y distintos sectores del entorno para jerarquizar una de las postales más representativas de la provincia de Santa Fe.