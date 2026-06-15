Santa Fe ciudad

Arranca el recambio de luces en el Puente Colgante y habrá cortes diarios

Las tareas para recuperar al 100% la iluminación ornamental del ícono santafesino comienzan este martes. De lunes a viernes, entre las 9 y las 16, no se podrá circular en vehículos. Ciclistas y peatones sí tendrán paso habilitado.