Parque Garay: con nuevas restricciones, habilitarán el tránsito en el histórico puente sobre los lagos

La Municipalidad de Santa Fe habilitaría antes de fin de año el tránsito vehicular sobre el puente que atraviesa los lagos del Parque Juan de Garay. En los últimos meses fue necesario ejecutar obras de reparación en ambas cabeceras, debido a los daños que había sufrido producto del natural desgaste y del peso de los vehículos de mayor porte.
Pavimento restituido sobre el puente. Flavio Raina.
De esta forma, los daños en la traza del puente se extendieron hacia ambas manos de circulación. Por tal motivo, el Municipio decidió interrumpir completamente el tránsito sobre el cruce e iniciar una obra de reparación integral, la que ha concluido.
Su valor
El Parque Garay, inaugurado en 1939 sobre terrenos que fueron cementerio y vivero, es un pulmón verde histórico diseñado con lagos artificiales, glorietas y una gran arboleda para ser un espacio recreativo, reflejando el crecimiento de la ciudad.
El puente que atraviesa los lagos del parque es una de esas piezas silenciosas del patrimonio urbano santafesino que, sin estridencias, condensa memoria, paisaje y vida cotidiana. Concebido como parte del diseño original del parque, su traza curva y su escala amable dialogan con el agua y la vegetación, ofreciendo desde hace décadas un punto de cruce y de contemplación para generaciones de vecinos.
Más que una simple estructura funcional, el puente se convirtió en un hito identitario del espacio verde: escenario de caminatas, fotos familiares y encuentros informales, y testigo del crecimiento del parque como pulmón social de la ciudad.
El emblemático puente que atraviesa la comunicación entre ambos lagos del parque. Flavio Raina.
Su preservación no solo remite al cuidado de una obra de ingeniería sencilla pero significativa, sino también a la defensa de un fragmento del paisaje urbano que forma parte del imaginario afectivo de Santa Fe.
Protegerlo
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, había señalado al inicio de las tareas de reparación que “desde el minuto cero, el intendente Poletti pidió resolver estas cuestiones que hoy generan una incomodidad en los vecinos y que necesitan un tratamiento especial”.
Además, Rudi explicó que “el puente no tiene daños estructurales, sino que las tareas apuntaron a garantizar las condiciones de estabilidad de la calzada mediante la recomposición de la losa. Son estructuras añejas, pero hechas de hormigón, de una estructura noble. En ese sentido, se hicieron las previsiones y encontramos que la posibilidad de hacer esta nueva losa va a garantizar que el puente tenga la estabilidad debida”.
Así se había dañado el puente. Archivo
Cabe recordar que durante el mes de abril el Municipio llamó a licitación para reparar este sector del parque, que desde hace muchos años presenta inconvenientes. Sin embargo, aquella convocatoria quedó desierta, “entendemos que quizás por la complejidad de la obra. Por eso el Municipio decidió resolver esta instancia por administración, con recursos propios y empleados municipales”, agregó Rudi en su momento.
Restricciones
La obra ha culminado y en los próximos días se rehabilitará el tránsito. Por lo que pudo averiguar El Litoral, estarían analizando la posibilidad de tomar medidas para proteger el antiguo puente y evitar así que se vuelva a romper.
En ese sentido, la Municipalidad analiza la posibilidad de restringir el tránsito pesado sobre el puente. Se colocaría cartelería indicatoria de la prohibición y estudian la posibilidad de agregar infraestructura urbana que impida contravenciones.