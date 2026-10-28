Este jueves en horas de la mañana la Municipalidad capitalina realizará una interrupción parcial del tránsito sobre el Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe.
Qué se realizará durante la inspección de los anclajes de la estructura del Puente Colgante
La Municipalidad cortará el tránsito durante una hora de este jueves. El factor de la altura del agua y cuál sería la eventual intervención.
“Este jueves 29 de octubre, de 9:00 a 10:00 hs, se realizará un corte de tránsito en el Puente Colgante, en el acceso desde Costanera Este, debido a tareas de inspección de los anclajes de la estructura”, comunicaron formalmente desde el Ejecutivo.
En esta ocasión, el motivo está ligado directamente a tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
A pesar de la prioridad en la intervención, “personal municipal de Tránsito estará presente para ordenar la circulación durante los trabajos”.
Qué se realizará en el Puente Colgante
En lo que respecta a la precisión de las tareas, desde la DPV aclararon que se abrirán las tapas de las cámaras, por la cual se deben bajar una considerable cantidad de metros por escalera, para observar el estado de la misma.
El procedimiento se encuentra ligado directamente a las recientes crecidas de la laguna Setúbal y demás surcos de agua en la región como efectos de la llegada del fenómeno de El Niño.
Vialidad Provincial registrará si ha ingresado agua a las cámaras a través de alguna fisura y, en caso de que así haya sido, controlará hasta qué punto ha subido la misma.
Ya en caso de que se requiera, se accederá al uso de bombas de extracción para desagotarlas y luego poder determinar cómo están los tensores en los anclajes.
La altura del río en el puerto de Santa Fe
La sostenida crecida del río Paraná a la altura de Santa Fe comenzó a manifestarse con efectos concretos en las zonas ribereñas más expuestas.
Con pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) que anticipan un incremento sostenido del caudal en los días venideros, ya se reportan evacuados y autoevacuados en diversos sectores del distrito, en particular en áreas bajas ubicadas fuera del anillo de defensas.
La última actualización del pronóstico del INA, publicada el 27 de octubre, ubicó al río en 4,23 metros en el Puerto de Santa Fe, dentro de la categoría de aguas medias altas. El organismo prevé que el ascenso gradual continúe durante los próximos días, en el marco de una crecida que avanza desde el norte de la cuenca del Paraná.
De acuerdo con las estimaciones del último reporte del martes por la tarde, el nivel alcanzaría los 4,52 metros el 3 de noviembre y se ubicaría entre 4,63 y 5 metros alrededor del 10 de noviembre. Esos valores se mantienen por debajo de los niveles de alerta, establecido en 5,30 metros, y de evacuación, fijado en 5,70 metros.
La próxima actualización de los pronósticos a cuatro y once días está prevista para el viernes 30 de octubre, por la tarde. Las proyecciones pueden modificarse a medida que se incorporen nuevas mediciones y evolucione la situación hidrológica.