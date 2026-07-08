El Puerto Santa Fe inició una nueva etapa de transformación con un plan de obras que apunta a mejorar su capacidad operativa y recuperar protagonismo dentro del sistema logístico provincial. La iniciativa contempla una inversión superior a los $1.100 millones destinada a renovar instalaciones, incorporar tecnología y generar mejores condiciones para el movimiento de cargas.
González: “El Puerto de Santa Fe debe ser un aliado estratégico de la producción”
El presidente del Ente Administrador del Puerto Santa Fe, detalló la inversión de más de $1.100 millones para renovar instalaciones, sumar tecnología y potenciar la actividad productiva.
En diálogo con CyD Litoral, el presidente del Ente Administrador del Puerto Santa Fe, Leandro González, señaló que la meta es respaldar la producción regional y crear las condiciones necesarias para que la terminal portuaria recupere un lugar estratégico.
“Lo concreto es que hoy el gobierno provincial está apostando fuertemente a recuperar el rol productivo del puerto”, expresó González, quien remarcó la importancia de avanzar con obras que permitan adaptar la terminal a las necesidades actuales.
Entre las principales intervenciones realizadas se encuentra la renovación de dos cañerías de embarque utilizadas para el traslado de granos hacia las barcazas. Estas estructuras presentaban un importante desgaste debido a que no se renovaban desde hacía más de cuatro décadas.
“Generamos un plan de obras de más de 1.100 millones de pesos, que son señales de para dónde el puerto debe ir”, explicó el funcionario, al destacar que las mejoras forman parte de una estrategia de crecimiento a largo plazo.
Operación más eficiente
El plan también incluye la construcción de una nueva plataforma volcadora de camiones, una obra que permitirá agilizar los procesos de descarga y mejorar las condiciones de seguridad dentro del predio portuario.
Según González, esta incorporación representa un cambio necesario para modernizar las tareas que se realizan en el puerto. “Son cuestiones que cualquier puerto moderno debe tenerlas”, sostuvo, al referirse a la importancia de contar con equipamiento adecuado para optimizar el trabajo.
Además, se avanza en la elaboración de proyectos para sumar una caladora automática, una herramienta destinada a mejorar el control de calidad de los granos y garantizar que mantengan sus condiciones desde el origen hasta la salida por vía fluvial.
A estas acciones se suman futuras incorporaciones como sistemas de aspiración, equipamiento tecnológico y paneles solares, con el objetivo de lograr una infraestructura más eficiente y sustentable.
Más integración logística
La modernización del Puerto Santa Fe busca fortalecer la conexión con productores, cooperativas y empresas de la región, generando nuevas oportunidades para el transporte de cargas.
González señaló que las inversiones permiten recuperar la confianza del sector productivo y consolidar al puerto como un aliado estratégico para quienes trabajan en el campo. “El principal beneficiado debe ser el productor, el que trabaja la tierra, que se levanta temprano, que se acuesta tarde”, afirmó.
En este sentido, el puerto también apuesta a potenciar la utilización de la vía fluvial como alternativa logística. Durante el año se trasladaron miles de toneladas mediante este sistema, reduciendo la cantidad de camiones que circulan por las rutas.
“En lo que va del año sacamos 43.000 toneladas por vía fluvial y eso significan 3.000 camiones menos en la ruta”, destacó González, quien consideró que este modelo permite equilibrar las distintas formas de transporte.
Además de las mejoras operativas, el proyecto contempla obras para integrar el puerto con la ciudad, como nuevos espacios públicos y modificaciones en la circulación interna para mejorar el tránsito de peatones, ciclistas y vehículos.
Como parte de esta planificación, también se trabaja en el desarrollo de una futura Terminal de Contenedores y Cargas Generales, una iniciativa que permitirá ampliar la capacidad operativa y sumar nuevas alternativas vinculadas al comercio exterior.
Con estas acciones, el Puerto Santa Fe busca consolidarse como un punto estratégico para la producción provincial y fortalecer su presencia dentro de la logística regional. “No tengo duda de que van a continuar las inversiones durante el 2026 y durante el 2027”, aseguró González al proyectar la continuidad del proceso de transformación.