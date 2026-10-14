Santa Fe

El Concejo Municipal reconoció a deportistas y clubes que fueron parte de los Juegos Suramericanos

El acto se realizó este miércoles en el Recinto de Sesiones y distinguió a siete deportistas y seis instituciones deportivas de la ciudad. Las autoridades destacaron el esfuerzo, el trabajo colectivo y el legado de los Juegos para el desarrollo del deporte local.