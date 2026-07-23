A las puertas de una temporada marcada por las alertas meteorológicas y la inminencia del fenómeno climático de El Niño, la gestión del riesgo hídrico se ha convertido en la prioridad absoluta para el cordón metropolitano de la capital santafesina. En la ciudad de Recreo, los esfuerzos municipales se concentran hoy de manera centralizada en la prevención y el mantenimiento de la infraestructura de desagües para evitar que las lluvias extraordinarias tomen por sorpresa a la localidad.
Recreo acelera la prevención hídrica y redefine su plan de contingencia
En el marco del programa provincial de las 1,000 aulas, la Escuela Intercultural Bilingüe Com Caia recibirá un nuevo espacio educativo. En paralelo, el municipio coordina con la provincia la limpieza de canales y el alistamiento de los sistemas de bombeo frente a las alertas meteorológicas.
"Hoy nos encontramos trabajando, de forma centralizada en la prevención", afirmó el intendente de Recreo, Omar Colombo, en diálogo con este medio.
El mandatario local hizo especial hincapié en la necesidad de anticiparse a los escenarios climáticos antes de que se registren los eventos más severos: "Hace un tiempo tuvimos un encuentro importante a nivel prácticamente provincial donde nos preguntábamos ¿Cómo va a venir El Niño? ¿Cuál va a ser la intensidad? Porque ya sabemos que va a venir, lo único es que no nos puede encontrar es desprevenidos".
Canales, desagües y el protocolo activo de Protección Civil
La estrategia preventiva en el distrito recreino abarca diversos frentes técnicos y operativos. De acuerdo con lo expresado por el titular del Ejecutivo, las tareas en el territorio se focalizan en asegurar el correcto funcionamiento de la red de drenaje urbano. "Esa prevención implica trabajar en los canales, tener los desagües por el cual puede escurrir el agua ante abundantes lluvias en condiciones", describió Colombo, atendiendo a la velocidad con la que suelen desarrollarse estas tormentas, las cuales muchas veces "vienen de un momento al otro" y de forma inesperada.
Frente a la consulta sobre la disponibilidad de un esquema ordenado de respuesta, el funcionario ratificó que el protocolo de emergencia ya se encuentra formalizado y en plena articulación con las autoridades santafesinas. "Nosotros tenemos un plan de contingencia. Hemos conformado la junta local de Protección Civil con instituciones de la localidad más allá de los ámbitos gubernamentales y estamos en permanente contacto con Protección Civil de la provincia", precisó en diálogo con El Litoral.
Estaciones de bombeo: equipos listos a la vera de la Circunvalación
Uno de los puntos críticos para el Gran Santa Fe durante las emergencias hídricas es el estado y la operatividad de los sistemas mecánicos de extracción. Respecto a la capacidad de respuesta con la que cuenta la jurisdicción, Colombo llevó tranquilidad y detalló el estado del equipamiento técnico ubicado en los sectores de defensa.
"Nosotros tenemos dentro de nuestra jurisdicción tres bombas que son la 7, 8 y 9 de las bombas que podemos ver a la orilla de la Circunvalación", detalló el intendente. El mandatario especificó que dichas unidades "están reparadas a cero desde hace un par de años" y aclaró cuál es su modalidad de activación: "Solamente hace falta colocarlas porque se colocan en el momento en que el río está más alto que los reservorios y hace falta bombear y esas están utilizables".
A su vez, remarcó que se trabaja en complementar el esquema con otras herramientas del sector productivo: "Otro tipo de bomba que las arroceras, que son que ayudan quizás a desaguar más rápido el agua de la ciudad, también las estamos poniendo en condiciones".
Infraestructura escolar: la cuarta aula para la comunidad
A la par de la agenda hídrica, la infraestructura urbana de Recreo sumó una novedad destacada en el ámbito educativo. A través del programa provincial de las 1,000 aulas desarrollado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la ciudad concretó la llegada de un nuevo espacio físico, consolidando un avance histórico para el sistema escolar de la zona.
"Es fundamental. Nosotros sabemos que la educación entre las cosas importantes que también debe hacerse la queremos jerarquizar es que las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria. Y una de esas cosas son las aulas. Este programa de 1,000 aulas es a Recreo esta es la cuarta aula que vamos a recibir", celebró Colombo.
Esta nueva unidad edilicia estará destinada específicamente a la Escuela Intercultural Bilingüe Com Caia, respondiendo a un reclamo histórico de la institución. Según el intendente, la concreción de esta obra bajo un formato ágil y adaptado a las necesidades locales traerá un gran alivio al alumnado: "Cuatro escuelas primarias tienen su nueva aula, tan necesaria en este caso es un aula para la escuela intercultural bilingüe Com Caia que la están pidiendo desde hace mucho tiempo. Cuando uno le comunica a los directivos que la van a recibir, realmente hay una gran alegría en toda la comunidad educativa, porque hoy esto facilita en algunos casos que puedan desocupar espacios que están ocupando una biblioteca que es para dar clases".