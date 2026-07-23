Ante la llegada de El Niño

Recreo acelera la prevención hídrica y redefine su plan de contingencia

En el marco del programa provincial de las 1,000 aulas, la Escuela Intercultural Bilingüe Com Caia recibirá un nuevo espacio educativo. En paralelo, el municipio coordina con la provincia la limpieza de canales y el alistamiento de los sistemas de bombeo frente a las alertas meteorológicas.