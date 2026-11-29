5,60 metros marcó el hidrómetro del puerto de Santa Fe este domingo al mediodía, según informó Prefectura. De esta manera, se cumple una semana de descenso del río Paraná en la región. A cuenta gotas, el nivel fue perdiendo centímetros y pasó del pico alcanzado (5,88 mts), hasta la actual medición.
El río Paraná completó una semana en descenso: en diciembre se ubicaría por debajo del “alerta” en Santa Fe
Así lo demuestra el seguimiento que realiza Prefectura en el puerto local. Las proyecciones del INA para las próximas dos semanas.
Si bien el río da un respiro, continúa alto y en el área metropolitana santafesina permanecían evacuadas 315 personas, de acuerdo a la información que brindó la Municipalidad capitalina.
El gobierno local indicó que “en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 285 personas, de las cuales 172 son mayores y 113 menores.
En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores”.
De esta manera, la cantidad total de personas alojadas en ambos centros se mantiene en 315 (191 mayores y 124 menores).
Las proyecciones del INA
El viernes 27, el Instituto Nacional del Agua emitió el último reporte con las proyecciones de alturas del río Paraná para las próximas dos semanas.
En Santa Fe, para el 1 de diciembre, se pronostica un leve descenso hacia un nivel central de 5,54 metros (con un mínimo de 5,20 m y un máximo de 5,80 m), situación que lo mantiene en alerta (A). Hacia el 8 de diciembre, la tendencia continúa en baja gradual con un valor central proyectado de 5,47 metros (dentro del mismo rango de 5,20 a 5,80 m), permaneciendo bajo alerta.
En Reconquista, registraba una altura de 5,11 metros este domingo. El pronóstico para el 1 de diciembre estima un nivel central de 5,14 metros (con un rango entre 4,70 y 5,40 m), manteniéndose en estado de alerta (A). En tanto, la tendencia proyectada hacia el 8 de diciembre indica un leve ascenso hasta un valor central de 5,20 mts (oscilando entre 4,80 y 5,50 m), conservando la condición de alerta.
Mientras que en Rosario, la altura era de 4,95 mts este 29 de noviembre. Según el pronóstico para el 1 de diciembre, el río alcanzará un nivel central de 5,04 metros (entre un mínimo de 4,70 m y un máximo de 5,20 m), ingresando así en estado de alerta (A).
No obstante, la tendencia hacia el 8 de diciembre muestra un retroceso a un valor central de 4,94 metros (manteniendo el rango de 4,70 a 5,20 m), lo que le permitiría salir del estado de alerta en esa fecha.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad continúa con las tareas preventivas y de mantenimiento del sistema de protección hídrica, que incluyen ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros ya instalados, a fin de optimizar su funcionamiento.
Actualmente, se mantienen activos 35 puntos de operación, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos de bombeo instalados.
Como complemento de estas tareas, en Colastiné Sur y Alto Verde se dispone de motobombas portátiles para atender situaciones puntuales de acumulación de agua producto de filtraciones en sectores próximos a las defensas. En este marco, durante la jornada del viernes se realizaron tareas de instalación y monitoreo de uno de estos equipos en Colastiné Sur.
En paralelo, avanzan los preparativos para la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo, dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera, prevista para la próxima semana.