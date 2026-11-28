Costa santafesina

Crecida del Paraná en Santa Fe: operativos sanitarios llegan en lancha a las viviendas anegadas

Equipos de Salud y Protección Civil recorren desde San Javier hasta Coronda para atender a quienes permanecen en viviendas anegadas. Realizan controles, completan vacunas y entregan medicamentos preventivos.