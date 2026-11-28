La crecida del río Paraná continúa bajo monitoreo en la ciudad de Santa Fe, donde el municipio sostiene los operativos de asistencia a las familias afectadas y amplía la infraestructura disponible ante posibles nuevos traslados. Según el informe Nº 22 del Centro de Operaciones, difundido este sábado a las 18, no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral y se mantiene en 315 la cantidad de personas alojadas.
Crecida del Paraná: hay 315 personas alojadas y avanza un tercer centro de asistencia en Santa Fe
El río marcó 5,62 metros en el puerto local este sábado. No hubo nuevos ingresos a los centros de asistencia y comenzaron a llegar los módulos habitacionales para el predio de Colastiné Norte.
De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el Paraná se ubicó en 5,62 metros en el Puerto de Santa Fe a las 18. En tanto, el río Salado registró 2,71 metros en Recreo.
El dato del Paraná muestra una continuidad en el descenso respecto de las mediciones de los últimos días. Sin embargo, la emergencia hídrica sigue activa y los dispositivos municipales mantienen la atención a las familias que debieron dejar sus hogares, además de la asistencia territorial a quienes permanecen en zonas afectadas.
Cuántas personas permanecen alojadas en los centros de asistencia
El Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde concentra la mayor cantidad de personas: allí permanecen 285 vecinos, de los cuales 172 son mayores y 113 menores.
En el segundo dispositivo, ubicado en Colastiné Sur, continúan alojadas 30 personas: 19 mayores y 11 menores. En total, los dos centros albergan a 315 personas, distribuidas en 191 mayores y 124 menores.
Durante la jornada del sábado no se produjeron nuevos ingresos. La cifra se mantiene respecto del informe municipal anterior, difundido el viernes, cuando también se contabilizaban 315 personas alojadas.
Llegaron los primeros módulos para el centro de Colastiné Norte
Mientras continúa la asistencia en Alto Verde y Colastiné Sur, el municipio avanza con la puesta en marcha del tercer Centro de Asistencia Integral, que funcionará en Colastiné Norte.
Durante la mañana de este sábado se concretó el traslado y la descarga de unos 26 módulos habitacionales de la organización TECHO. En una primera etapa está previsto instalar alrededor de 40 unidades en ese predio, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento ante eventuales necesidades.
En Alto Verde, en tanto, finalizaron el viernes los trabajos de ampliación. Ese centro cuenta actualmente con 89 módulos habitacionales: 74 construidos por TECHO y 15 plegables.
Asistencia a las familias y actividades en Alto Verde
Los dispositivos de atención continúan funcionando en los dos centros habilitados. Participan las áreas municipales de Salud y Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento del Gobierno provincial.
Entre las actividades desarrolladas, durante la tarde del viernes los niños y niñas alojados en Alto Verde participaron de una jornada recreativa organizada por la Secretaría de Cultura municipal, con voluntarios de San Estanislao Kostka. Hubo una función del Elenco de Títeres Municipal, juegos y una merienda compartida.
Por otra parte, la Dirección de Acción Social continúa con los operativos de asistencia humanitaria para las familias que permanecen en sus viviendas en sectores afectados por la crecida. El viernes, en la Vuelta del Paraguayo, se distribuyeron agua, alimentos y otros elementos de primera necesidad, además de realizar un relevamiento de los vecinos que siguen en sus hogares.
El operativo contó con la participación de la Cruz Roja, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Las Flores. Estos últimos también colaboran con tareas de monitoreo y apoyo logístico mediante una embarcación del Ministerio de Ambiente provincial.
Refuerzan el sistema de bombeo y las tareas preventivas
En paralelo, el municipio mantiene las tareas de mantenimiento y regulación de los equipos de bombeo y tableros del sistema de protección hídrica. Actualmente hay 35 puntos de operación activos, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos instalados.
En Colastiné Sur y Alto Verde también se dispone de motobombas portátiles para responder ante acumulaciones puntuales de agua vinculadas con filtraciones en sectores cercanos a las defensas. Durante el viernes se instaló y monitoreó uno de estos equipos en Colastiné Sur.
Además, para la próxima semana está prevista la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.
La Municipalidad recomienda circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones de los equipos que trabajan en los operativos y evitar transitar por sectores anegados. También recuerda no arrojar residuos en calles, canales ni desagües para no obstruir el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, está disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.