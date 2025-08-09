Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo mayormente despejado y temperaturas frías en las primeras horas de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al pronóstico, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, manteniéndose el cielo despejado con leve nubosidad por momentos.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 2°C y la máxima será de 18°C, descendiendo a alrededor de 11°C en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1026.4 hPa, viento del este a 7 km/h y visibilidad de 12 km. Se prevén ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la tarde.
