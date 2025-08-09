#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 2° y la máxima será de 18°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

 10:08
Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo mayormente despejado y temperaturas frías en las primeras horas de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, manteniéndose el cielo despejado con leve nubosidad por momentos.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 2°C y la máxima será de 18°C, descendiendo a alrededor de 11°C en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1026.4 hPa, viento del este a 7 km/h y visibilidad de 12 km. Se prevén ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la tarde.

Pronóstico extendido

  • El domingo continuará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado y alguna nubosidad por momentos. Se espera una mínima de 7°C y una máxima de 18°C.
  • Luego, el lunes el cielo se presentará mayormente despejado, con leve nubosidad aislada. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 19°C.
  • Finalmente, el martes habrá cielo mayormente despejado y temperaturas en marcado ascenso. La mínima será de 7°C y la máxima de 23°C.
CLIMA EXTENDIDO

