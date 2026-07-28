“La demanda es muy alta y los servicios son esenciales”, resumió Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe ante la llegada del Tren de Capital Humano en coordinación con Santa Fe Acá. Enumeró la atención odontológica y oftalmológica, la vacunación y la documentación entre las prestaciones más buscadas durante la primera jornada.
Santa Fe Acá y el Tren de Capital Humano ampliaron la atención con servicios gratuitos
Emilio Jatón destacó la articulación entre Nación y Provincia que amplió la atención en la Estación Belgrano con servicios esenciales de salud, documentación y asistencia social gratuitos.
En la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, una consulta médica, un trámite de DNI o un par de anteojos pueden resolverse en un mismo lugar y sin costo. El operativo busca acercar prestaciones esenciales y facilitar el acceso de los vecinos a servicios de salud, documentación y asistencia social.
Para Jatón, la principal fortaleza está en la combinación de recursos. “Aquí conviven dos sistemas”, explicó: la formación del Ministerio de Capital Humano y el dispositivo provincial Santa Fe Acá, con profesionales de la ciudad. “Entonces, el servicio se amplía y muchísimo”, afirmó.
Dos sistemas, una atención ampliada
El despliegue ocupa entre seis y siete vagones y reúne consultorios, equipamiento y equipos locales. La articulación permite concentrar en un solo punto controles de salud, trámites y asistencia, sin que los vecinos tengan que recorrer distintas dependencias.
El operativo funciona hasta el viernes 31 de julio, de 9 a 17, con ingreso por Avellaneda y Maipú. Los turnos se entregan por orden de llegada desde las 9 y todas las prestaciones son gratuitas.
Anteojos listos el mismo día
La oftalmología concentra buena parte de la demanda. Jatón explicó que, después del control y la receta, cada lente se fabrica con la graduación correspondiente y los chicos pueden elegir entre distintos marcos.
La capacidad ronda los 150 pares por jornada. Los anteojos se entregan sin costo entre dos y tres horas después de la prescripción, una dinámica que permite que los niños y adolescentes se retiren con la solución terminada el mismo día.
La atención está dirigida principalmente a personas de hasta 17 años. Jatón aclaró que también pueden contemplarse excepciones para personas con discapacidad, en situación de calle o que cuenten con un certificado de pobreza.
La respuesta de los vecinos
Una madre que llegó con su hija de nueve años calificó la iniciativa como “fantástica” y destacó la organización del lugar. La familia aguardaba desde 2025 un turno en el sistema público y encontró en el operativo la posibilidad de completar el control y acceder a los lentes.
Un padre que llegó para tramitar el DNI de su hijo destacó la facilidad del mecanismo: no tuvo que gestionar una cita previa, recibió un número al ingresar y esperó la atención en el mismo predio.
Un servicio que recorre la provincia
El dispositivo no termina en la capital provincial. Jatón recordó que ya pasó por San Cristóbal, continuará por Coronda y llegará a Rosario como parte de un circuito que lleva estas prestaciones a distintas ciudades santafesinas.
“No es la primera vez”, señaló el funcionario al recordar la experiencia del año pasado. También reconoció la complejidad logística del despliegue: “Cuesta ponerlo en funcionamiento y coordinar, pero es un servicio esencial”.
Además de oftalmología, hay atención odontológica para controles y pequeñas caries, fonoaudiología, vacunación y testeos. También participan Renaper y Anses, junto con áreas de asistencia social, un microcine y una biblioteca.
Articulación entre los tres niveles
Durante la apertura, autoridades provinciales y municipales valoraron la coordinación entre Nación, Provincia y ciudad. El esquema combina la infraestructura móvil del tren con el trabajo de profesionales santafesinos y la estructura territorial de Santa Fe Acá.
La atención continuará hasta el viernes 31, de 9 a 17, en la Estación Belgrano. Cada jornada tendrá cupos definidos por la capacidad de los consultorios y por el tiempo necesario para confeccionar los anteojos.
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