Si tenés previsto moverte por Santa Fe este domingo, conviene planificar el recorrido antes de salir. Habrá cortes en distintos puntos de la ciudad desde la mañana y, por la tarde, se sumarán las restricciones de tránsito en los alrededores de la cancha de Colón.
Domingo con cortes en Santa Fe: qué calles evitar si vas a ver a Colón, salís a una quinta o te reunís con la familia
La ciudad tendrá múltiples interrupciones y reducciones de calzada durante este domingo 26 de julio por obras, una maratón, tareas de poda y el operativo previsto por el partido de Colón. Las principales recomendaciones para organizar los traslados y evitar demoras.
También habrá cambios en los recorridos de varias líneas de colectivos. Conocer de antemano las zonas afectadas puede ayudar a evitar vueltas innecesarias, demoras y calles congestionadas.
Este domingo 26 de julio se presenta con una agenda de actividades que tendrá impacto directo en la circulación vehicular de la ciudad de Santa Fe.
A las obras que se realizan en distintos sectores se suman una maratón durante la mañana, trabajos municipales y el operativo especial dispuesto por el partido del Club Atlético Colón, que concentrará cortes y desvíos desde las primeras horas de la tarde.
Para quienes tengan previsto salir de la ciudad hacia una quinta, visitar familiares o trasladarse hacia la zona de la Costanera, la recomendación es consultar las calles afectadas y, en lo posible, elegir recorridos alternativos antes de emprender el viaje.
Quienes concurran al partido también deberán tener en cuenta que el acceso a la zona del estadio tendrá restricciones y que varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos.
Los cortes y desvíos de la mañana
Uno de los principales inconvenientes durante las primeras horas del domingo estará en la zona de la Costanera. Entre las 8.30 y las 11.30 se realizará una maratón, por lo que habrá restricciones en la Costanera Oeste, entre el Puente Colgante y Ruperto Godoy, en la mano hacia el norte.
También se verá afectada la circulación en la Costanera Este, a partir de la rotonda de la Mujer, durante el mismo horario.
Por este motivo, quienes tengan pensado trasladarse hacia la zona de la costa o cruzar hacia el este de la ciudad deberán contemplar posibles demoras y optar por recorridos alternativos. En ese período también se modificarán los recorridos de las líneas 2 y 9.
En el centro de la ciudad, permanecerá cortada la avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, debido a trabajos de ASSA y a la intervención relacionada con un socavón. En la intersección de 25 de Mayo y avenida General López, en tanto, se permitirá el giro hacia la derecha sobre General López.
Otra zona que requiere atención es Dr. Zavalla, en el acceso a la rotonda del Club Atlético Colón. Desde Santo Tomé no se podrá acceder a Dr. Zavalla por ese sector. Como alternativa, permanecerá liberada la avenida J.J. Paso.
También habrá un corte de 4 de Enero entre Corrientes y Juan de Garay, entre las 8 y las 13, debido a trabajos de poda municipal. La circulación de vehículos se verá afectada y varias líneas de colectivos deberán modificar temporalmente sus recorridos.
A esto se suman reducciones de calzada por obras en Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero; Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno; Urquiza y bulevar Pellegrini; y en 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, donde se realizan trabajos en el cantero central.
En barrio El Pozo también habrá una reducción de calzada en Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y Guillermo Estévez Boero.
Para quienes circulen en colectivo, las líneas 16, 1, 3, 15, 2 y las líneas 2 y 9 tendrán modificaciones durante distintos momentos de la mañana. La recomendación para los pasajeros es salir con tiempo y tener en cuenta que los cambios pueden generar demoras en los recorridos habituales.
El operativo por el partido de Colón: qué calles estarán cortadas
El mayor movimiento de tránsito se espera durante la tarde en los alrededores del estadio del Club Atlético Colón. A partir de las 13 y hasta aproximadamente las 18.30, se implementará un operativo especial para ordenar la circulación y garantizar el ingreso y egreso de quienes concurran al encuentro.
Entre los principales cortes se encuentra el acceso al Puente Carretero, entre Cilsa y la cancha de Colón. También estarán afectadas la avenida J.J. Paso, entre San José y Francia, y Dr. Zavalla, entre Uruguay y avenida J.J. Paso.
Además, habrá restricciones en Gobernador Freyre, entre Uruguay y Pietranera; San Lorenzo, entre Jujuy y Pietranera; Saavedra, entre Jujuy y Pietranera; Pietranera, entre Vera Mujica y Nicolás Rodríguez Peña; General Bolívar, entre Vera Mujica y Nicolás Rodríguez Peña; y Vera Mujica, entre General Bolívar y Pietranera.
Para quienes vayan al partido, la recomendación es evitar intentar llegar en vehículo hasta las inmediaciones del estadio y considerar estacionar en sectores más alejados, para luego completar el trayecto a pie.
De esta manera, se podrá reducir la exposición a los cortes y facilitar la circulación en las calles donde se concentrará el operativo.
El transporte público también tendrá cambios. Desde las 13, las líneas 5, 8, 4 y 14 modificarán sus recorridos para evitar las zonas restringidas. A partir de las 14.30, algunos de estos trayectos volverán a modificarse de acuerdo con la evolución del operativo.
Para quienes tengan que cruzar hacia Santo Tomé o regresar desde esa zona durante la tarde, es importante prestar especial atención al acceso al Puente Carretero y considerar vías alternativas antes de iniciar el viaje.