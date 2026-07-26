Tránsito

Domingo con cortes en Santa Fe: qué calles evitar si vas a ver a Colón, salís a una quinta o te reunís con la familia

La ciudad tendrá múltiples interrupciones y reducciones de calzada durante este domingo 26 de julio por obras, una maratón, tareas de poda y el operativo previsto por el partido de Colón. Las principales recomendaciones para organizar los traslados y evitar demoras.