Fue presentado el nuevo libro sobre los mensajes y homilías de Vicente Zazpe

Por Asociación Monseñor Vicente Zazpe
Organizada por la Asociación Monseñor Vicente Zazpe (AMZ) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de Santa Fe la celebración de la Santa Misa y la presentación del nuevo libro sobre la labor de Vicente Zazpe: "Mensajes y Homilías. Tomo III. Volumen 1, de 1969 a 1979". La celebración eucarística, que estuvo presidida por el arzobispo santafesino, monseñor Sergio Fenoy, fue concelebrada por los presbíteros Jorge Montini (asesor de la AMZ), Omar Rohrmann (presidente de la AMZ) y José Luis Ayala (la UCSF), Javier Casullo (párroco de la Catedral Metropolitana y miembro de la Asociación Monseñor Zazpe) y Juan Carlos Castro (rector del Seminario Metropolitano). También acompañaron los diáconos permanentes Rodolfo Vigetti, Miguel Benvenutti, José Urch y Marcos Lavatelli.
En dicha oportunidad, el arzobispo Fenoy, luego de comentar el texto sagrado se refirió a la figura de monseñor Zazpe, sobre quien destacó, aunque no tuvo contacto personal -dada la diferencia de épocas en las que les tocó vivir-, el importante protagonismo que tuvo en su desempeño episcopal. A continuación se rezó una oración ante la tumba del muy recordado obispo, implorando por su eterno descanso. Acto seguido tuvo lugar la presentación del nuevo libro, para lo cual se invitó a integrar un panel compuesto por el padre Jorge Montini junto a los señores Gustavo Tibaldo y Carlos Borra.
Durante su intervención, Tibaldo compartió un recorrido testimonial por distintos hechos históricos relacionados con la vida de Zazpe y los acontecimientos que vivió nuestra patria por aquellos años. Además, no solo brindó detalles de su colaboración -en cuanto a la recopilación y clasificación por orden temático y cronológico del material a publicar-, sino que recordó que se sigue trabajando en el Volumen 2, con homilías y mensajes de Zazpe de los años 1980 a 1983.
A su turno, Montini se refirió a su experiencia desde el momento en que conoció a monseñor Zazpe, recorriendo las diversas etapas vividas y que -sintiendo una deuda para con él- se dedicó a recopilar datos entrevistando a diversas personas que lo conocieron. No solo se quedó en lo anecdótico sino que mencionó intervenciones muy importantes que hacen a la vida y al Magisterio Episcopal de tanta trascendencia en la Iglesia, tanto a nivel local como nacional. Y más aún en su rol de padre del Concilio Vaticano II.
Montini también anunció que se está trabajando para que en el sitio de la Biblioteca Digital de la UCSF quede alojado todo el material de monseñor Zazpe, a entera disposición de todos aquellos que deseen seguir leyendo y estudiando su magisterio (oportunamente, cuando se concrete este trámite se dará a conocer el link correspondiente). Borra, en su carácter de responsable de ediciones de la UCSF, se refirió al aspecto técnico y a la gestión de concretar materialmente esta obra, labores no menos importantes en el contexto del trabajo editorial realizado.
Antes de finalizar se leyeron párrafos de los Mensajes por la Paz que Zazpe emitiera en distintos años, referidos al compromiso de cada ciudadano en construir una sociedad solidaria y justa. En el contexto de esta presentación, se recibió un mensaje de monseñor José María Arancedo -anterior arzobispo de Santa Fe-, quien fuera el impulsor de la publicación de los mensajes de Zazpe. Con la presencia de numeroso público (en su mayoría integrantes de organismos eclesiales) y de todos los miembros que conforman la Asociación Monseñor Vicente Zazpe, se vivió un digno homenaje, en el que fue valorado todo el bagaje doctrinal y testimonial del muy querido pastor.
