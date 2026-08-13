Prevención

El Niño: Poletti apela al trabajo coordinado en el área metropolitana santafesina ante un posible escenario crítico

La ciudad fue sede de una nueva jornada de trabajo. El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de la sociedad civil para actualizar información y fortalecer los planes de prevención y respuesta. El intendente destacó el acompañamiento de la Provincia.