La ciudad de Santa Fe fue sede de una nueva jornada de trabajo sobre prevención y respuesta ante el fenómeno de El Niño, un encuentro que reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de gobiernos locales y de la sociedad civil con el objetivo de actualizar información, fortalecer la planificación y profundizar la articulación ante posibles contingencias climáticas.
El Niño: Poletti apela al trabajo coordinado en el área metropolitana santafesina ante un posible escenario crítico
La ciudad fue sede de una nueva jornada de trabajo. El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de la sociedad civil para actualizar información y fortalecer los planes de prevención y respuesta. El intendente destacó el acompañamiento de la Provincia.
La actividad dio continuidad a las jornadas realizadas semanas atrás en Rosario y Santa Fe, en las que se abordaron diferentes dimensiones vinculadas al fenómeno climático, entre ellas la protección civil, el vínculo con el sector productivo, las obras de defensa, la limpieza de canales, los planes locales de contingencia y el mejoramiento de rutas y accesos.
En esta oportunidad, el eje estuvo puesto especialmente en fortalecer la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales, actualizar el escenario previsto para los próximos meses y avanzar en la preparación de las herramientas necesarias para dar respuesta ante eventuales emergencias.
Durante el encuentro, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que la preparación requiere un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, remarcó que los gobiernos locales “tienen la primera responsabilidad frente a las situaciones que puedan presentarse en sus territorios, pero que cuentan con una Provincia dispuesta a acompañar y asistir cuando sea necesario”.
Poletti también señaló la importancia de profundizar el trabajo coordinado dentro del área metropolitana, “teniendo en cuenta que el comportamiento del agua no reconoce límites administrativos y que las decisiones adoptadas en una localidad pueden impactar en otras”. Por ello, planteó la necesidad de mantener una comunicación permanente y trabajar de manera articulada para anticiparse a los posibles escenarios.
Preparación y respuesta ante un posible escenario crítico
El secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, mencionó que “la jornada forma parte del proceso de preparación impulsado por el Gobierno provincial y que constituye la última de las reuniones departamentales previstas para abordar la prevención y respuesta ante El Niño”.
Según explicó, el fenómeno se caracteriza por una mayor ocurrencia de lluvias y tormentas intensas de alcance regional, a diferencia de los eventos convectivos localizados y de corta duración que se vienen registrando. En este sentido, advirtió que el escenario requiere especial atención por la posibilidad de que las precipitaciones involucren simultáneamente distintas localidades y jurisdicciones.
Escajadillo indicó además que la Provincia mantiene un vínculo permanente con el Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Emergencias, lo que permite contar con información actualizada sobre la evolución del fenómeno y transmitirla a intendentes y presidentes comunales.
"Tenemos que organizarnos", fue uno de los conceptos centrales planteados durante la jornada, al remarcar que la buena voluntad de los distintos actores debe estar acompañada por protocolos, responsabilidades claras y mecanismos de coordinación que permitan actuar rápidamente cuando se presente una emergencia.