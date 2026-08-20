#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Iniciativa

Santa Fe recibirá financiamiento internacional para proyectos juveniles de acción climática

La capital provincial fue seleccionada entre 300 ciudades del mundo mediante una convocatoria pública que financia proyectos climáticos locales con microsubvenciones de USD 1.000 a USD 5.000.

La economía circular es clave para el sostenimiento. Archivo.La economía circular es clave para el sostenimiento. Archivo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La edición 2026-2027 del Youth Climate Action Fund (YCAF), es respaldado Bloomberg Philanthropies y combina financiamiento, formación y acompañamiento técnico para que proyectos liderados por jóvenes pasen de la propuesta a la acción, favoreciendo el intercambio con una red global que prevé involucrar a más de 300.000 jóvenes.

Las iniciativas deberán alinearse con el Plan Local de Acción Climática (PLAC), para producir resultados medibles y fortalecer la cooperación entre el municipio, las instituciones educativas y la comunidad. La propuesta es, a la vez, un programa de acción climática juvenil y un acelerador de innovación municipal. En Santa Fe, la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior estará a cargo de brindar coaching, capacitaciones y herramientas de gestión.

Cómo funcionará el programa en Santa Fe

La convocatoria a proyectos se inicia el 20 de agosto y estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2026. Este tiempo se abrirá un proceso público con instancias informativas y de tutorías para convertir ideas en proyectos viables. La Agencia organizará el equipo, definirá prioridades y articulará con áreas e instituciones afines a las temáticas. Cada proyecto tendrá que definir presupuesto, producto, resultado y metas.

Mirá tambiénAnte el riesgo de crecidas, vecinos organizan en Arroyo Leyes una jornada para retirar residuos electrónicos de la costa

Quiénes pueden presentar y recibir fondos

Los proyectos deben ser liderados por al menos dos jóvenes de 15 a 24 años. Los fondos se canalizan mediante una organización pública o sin fines de lucro, legalmente registrada y con cuenta bancaria propia. Pueden participar entidades juveniles o comunitarias, escuelas, universidades, museos y agencias públicas; no son elegibles empresas privadas, personas físicas ni organizaciones partidarias.

Mirá tambiénEl Ecocanje volvió a convocar a los vecinos de Villa Gobernador Gálvez con una exitosa jornada de reciclaje

Valor estratégico para la ciudad

La internacionalización de la ciudad provee de soluciones nuevas e innovadoras para los vecinos, por eso lo importante de estar en el mundo y que el mundo esté acá. YCAF permitirá transformar prioridades climáticas en proyectos verificables mientras desarrolla capacidades juveniles en formulación, presupuesto, trabajo colaborativo y rendición. Para las instituciones aliadas ofrece aprendizaje aplicado y vinculación territorial; para el municipio, una oportunidad de ampliar redes y consolidar mecanismos de participación.

La economía circular es clave para el sostenimiento. Archivo.La economía circular es clave para el sostenimiento. Archivo.

Líneas prioritarias de la ciudad de Santa Fe

Se trabajarán en las siguientes áreas: Transición y Eficiencia Energética; Gestión integral de Residuos y economía circular; Educación ambiental, información y capacitación; Salud Pública y Resiliencia Comunitaria; Movilidad Sostenible e Infraestructura resiliente y ordenamiento territorial.

Más información

Quienes estén interesados pueden acceder a todos los documentos en www.santafeciudad.gov.ar/acice, en @acice.santafecapital o en los correos [email protected] / [email protected].

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
residuos domiciliarios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro