La edición 2026-2027 del Youth Climate Action Fund (YCAF), es respaldado Bloomberg Philanthropies y combina financiamiento, formación y acompañamiento técnico para que proyectos liderados por jóvenes pasen de la propuesta a la acción, favoreciendo el intercambio con una red global que prevé involucrar a más de 300.000 jóvenes.
Santa Fe recibirá financiamiento internacional para proyectos juveniles de acción climática
La capital provincial fue seleccionada entre 300 ciudades del mundo mediante una convocatoria pública que financia proyectos climáticos locales con microsubvenciones de USD 1.000 a USD 5.000.
Las iniciativas deberán alinearse con el Plan Local de Acción Climática (PLAC), para producir resultados medibles y fortalecer la cooperación entre el municipio, las instituciones educativas y la comunidad. La propuesta es, a la vez, un programa de acción climática juvenil y un acelerador de innovación municipal. En Santa Fe, la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior estará a cargo de brindar coaching, capacitaciones y herramientas de gestión.
Cómo funcionará el programa en Santa Fe
La convocatoria a proyectos se inicia el 20 de agosto y estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2026. Este tiempo se abrirá un proceso público con instancias informativas y de tutorías para convertir ideas en proyectos viables. La Agencia organizará el equipo, definirá prioridades y articulará con áreas e instituciones afines a las temáticas. Cada proyecto tendrá que definir presupuesto, producto, resultado y metas.
Quiénes pueden presentar y recibir fondos
Los proyectos deben ser liderados por al menos dos jóvenes de 15 a 24 años. Los fondos se canalizan mediante una organización pública o sin fines de lucro, legalmente registrada y con cuenta bancaria propia. Pueden participar entidades juveniles o comunitarias, escuelas, universidades, museos y agencias públicas; no son elegibles empresas privadas, personas físicas ni organizaciones partidarias.
Valor estratégico para la ciudad
La internacionalización de la ciudad provee de soluciones nuevas e innovadoras para los vecinos, por eso lo importante de estar en el mundo y que el mundo esté acá. YCAF permitirá transformar prioridades climáticas en proyectos verificables mientras desarrolla capacidades juveniles en formulación, presupuesto, trabajo colaborativo y rendición. Para las instituciones aliadas ofrece aprendizaje aplicado y vinculación territorial; para el municipio, una oportunidad de ampliar redes y consolidar mecanismos de participación.
Líneas prioritarias de la ciudad de Santa Fe
Se trabajarán en las siguientes áreas: Transición y Eficiencia Energética; Gestión integral de Residuos y economía circular; Educación ambiental, información y capacitación; Salud Pública y Resiliencia Comunitaria; Movilidad Sostenible e Infraestructura resiliente y ordenamiento territorial.
Más información
Quienes estén interesados pueden acceder a todos los documentos en www.santafeciudad.gov.ar/acice, en @acice.santafecapital o en los correos [email protected] / [email protected].