Precaución

Ante el alerta por tormentas en Santa Fe, el municipio intensifica los trabajos preventivos

Rige un alerta amarillo para la ciudad el viernes por la noche. Se prevén tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Podría superar los 50 milímetros de lluvia en pocas horas.