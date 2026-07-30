Ante el pronóstico de tormentas previsto para la noche de este viernes, la Municipalidad de Santa Fe reforzó los operativos de limpieza, mantenimiento y monitoreo del sistema hídrico urbano con el objetivo de minimizar el riesgo de anegamientos y garantizar el normal escurrimiento del agua en distintos sectores de la capital provincial.
Ante el alerta por tormentas en Santa Fe, el municipio intensifica los trabajos preventivos
Rige un alerta amarillo para la ciudad el viernes por la noche. Se prevén tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Podría superar los 50 milímetros de lluvia en pocas horas.
La decisión se adoptó luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un alerta amarillo para el departamento La Capital, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. El organismo nacional estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.
En ese contexto, el municipio puso en marcha un operativo coordinado entre las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial, que durante las últimas horas intensificó las tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad.
Los trabajos comprenden la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la erradicación de microbasurales, la limpieza de cunetas y la supervisión permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo.
Para estas tareas se dispusieron cuadrillas especializadas, maquinaria vial y camiones desobstructores que intervienen en sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del sistema de drenaje urbano.
Desde el municipio señalaron que el objetivo es asegurar el correcto escurrimiento del agua de lluvia, reducir el riesgo de anegamientos y mantener en condiciones la infraestructura hídrica ante un evento meteorológico que podría desarrollarse con intensidad durante la noche.
Pronóstico para las próximas horas
De acuerdo con el SMN, la inestabilidad comenzará a incrementarse hacia la tarde y la noche del viernes, cuando se espera el desarrollo de tormentas que podrían presentar fuerte intensidad en forma localizada. Entre los fenómenos previstos figuran lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de caída de granizo.
El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes puntuales y daños acotados, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las medidas de precaución mientras dure el episodio.
Recomendaciones para los vecinos
Como parte de las medidas preventivas, el municipio solicitó a los vecinos evitar sacar residuos, ramas u otros elementos a la vía pública antes del temporal, ya que pueden obstruir bocas de tormenta y desagües, dificultando el escurrimiento del agua.
Además, una vez finalizadas las precipitaciones, se recordó la importancia de realizar tareas de descacharrado para eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
Por consultas, reclamos o situaciones vinculadas al funcionamiento del sistema hídrico, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana a través del 0800-777-5000.