Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.
Según el SMN se espera una temperatura mínima de 23° y una máxima de 36°, con cielo estable y tiempo seco durante toda la jornada.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 36°. Durante la mañana, la temperatura rondará los 27°, mientras que por la tarde trepará hasta los 36°, descendiendo levemente hacia la noche, cuando se ubicará cerca de los 31°.
El viento soplará de manera leve a moderada durante toda la jornada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.
El ambiente se sentirá cálido desde las primeras horas del día y se volverá más agobiante durante la tarde. Por la noche, si bien la temperatura descenderá, continuará siendo elevada.