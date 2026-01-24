#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Según el SMN se espera una temperatura mínima de 23° y una máxima de 36°, con cielo estable y tiempo seco durante toda la jornada.

Sábado caluroso en Santa Fe, sin probabilidad de precipitaciones. Crédito: Flavio Raina.Sábado caluroso en Santa Fe, sin probabilidad de precipitaciones. Crédito: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 36°. Durante la mañana, la temperatura rondará los 27°, mientras que por la tarde trepará hasta los 36°, descendiendo levemente hacia la noche, cuando se ubicará cerca de los 31°.

El viento soplará de manera leve a moderada durante toda la jornada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.

El calor será protagonista durante el sábado. Crédito: Archivo El Litoral.El calor será protagonista durante el sábado. Crédito: Archivo El Litoral.

El ambiente se sentirá cálido desde las primeras horas del día y se volverá más agobiante durante la tarde. Por la noche, si bien la temperatura descenderá, continuará siendo elevada.

Pronóstico extendido:

  • El domingo se espera una jornada muy calurosa, con una temperatura mínima de 24° y una máxima de 36°. No se prevén precipitaciones durante el día.
  • Luego, el lunes se presentará con condiciones similares, aunque con un leve aumento de la inestabilidad. La temperatura mínima será de 27° y la máxima llegará a los 38°.
  • Finalmente, el martes continuará el calor intenso. Se prevé una temperatura mínima de 23° y una máxima de 37°.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro