Si estás por salir de casa en Santa Fe, hay varios datos que conviene revisar antes de arrancar. Este miércoles 26 de agosto comenzó con temperaturas frescas, pero el ambiente será más templado durante la tarde.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 26 de agosto
En menos de cinco minutos, este resumen reúne la información de clima, tránsito, servicios, transporte y pagos que necesitás conocer para organizar tu miércoles en Santa Fe y evitar demoras o viajes innecesarios.
Al mismo tiempo, diferentes intervenciones de ASSA modifican la circulación en calles del centro y otros sectores de la ciudad, mientras que la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
También hay movimiento en el calendario de ANSES: algunos jubilados y pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo tienen fecha de cobro este miércoles.
Clima: mañana fresca y una tarde templada
Santa Fe comenzó este miércoles a las 6 con 11,6 °C, cielo algo nublado, 83% de humedad, viento del este a 12 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. Los datos corresponden al registro informado por el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la jornada, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 24 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y, según el pronóstico difundido para la capital provincial, no se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día.
Por la mañana y la tarde, el viento tendrá predominio del norte, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche rotará al noreste y perderá intensidad.
Hacia la noche se esperan alrededor de 19 °C, por lo que el descenso térmico será moderado.
El pronóstico extendido anticipa un cambio gradual: el jueves tendrá una mínima de 16 °C y máxima de 22 °C; el viernes, 11 °C y 21 °C; y el sábado, 14 °C y 20 °C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Para las primeras horas del miércoles es recomendable llevar una campera o abrigo liviano. La tarde será templada, pero la mañana comenzó fresca y la amplitud térmica será importante.
Tránsito: varias calles tendrán cortes y reducción de calzada
La principal complicación para quienes circulen por la ciudad estará vinculada con obras e intervenciones en la vía pública.
En avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo, hay una intervención relacionada con obras de ASSA y un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con General López se permite el giro a la derecha sobre esta última avenida.
También habrá cortes durante distintos horarios en:
Luciano Torrent, entre avenida Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga, de 8.30 a 16.
Chacabuco, entre Güemes y Avellaneda, de 8 a 16, por obras de ASSA.
Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
25 de Mayo 1761, entre Monseñor Zazpe y Moreno, de 8.30 a 9.30 por trabajos de ASSA.
Eva Perón 3041, entre Urquiza y 4 de Enero, de 8.30 a 13, también por trabajos de ASSA.
Además, habrá reducciones de calzada en Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero; Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno; Urquiza y bulevar Pellegrini; y 25 de Mayo en su intersección con bulevar Pellegrini.
En cuanto al transporte público, las intervenciones obligan a modificar recorridos. La línea 16 presenta desvíos en la zona de Entre Ríos y también en inmediaciones de Laprida y Gutiérrez. Las líneas 2 y 9 tienen modificaciones en barrio El Pozo por los trabajos sobre Alejandro Greca.
La Municipalidad mantiene publicada la información de desvíos y recorridos, que puede actualizarse durante el día.
Para quienes se movilicen por los principales accesos metropolitanos, no hay en la información verificada de esta mañana un reporte específico que permita afirmar que existan cortes o accidentes en el Puente Carretero, Circunvalación, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168 o Autopista Santa Fe-Rosario. Por eso, no corresponde atribuirles una situación que no pudo ser comprobada.
Si vas hacia Santo Tomé: antes de cruzar el Puente Carretero, conviene revisar la situación en tiempo real y salir con margen.
Si vas hacia Paraná: prestá especial atención a las condiciones de circulación sobre la Ruta 168 y sus accesos antes de iniciar el viaje.
Si entrás al centro: evitá, si es posible, los sectores de General López, Entre Ríos, Chacabuco y 25 de Mayo afectados por obras.
Cortes de luz: hay interrupciones programadas
La EPE informó para este miércoles cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, además de interrupciones en Santo Tomé y San José del Rincón. Los trabajos están vinculados con reemplazo de postes y conductores, despeje de electroductos, mantenimiento de subestaciones y reformas.
En la ciudad de Santa Fe, el cronograma contempla:
8 a 10: sectores comprendidos por avenida Blas Parera, Piedrabuena, Neuquén y Larguía.
8 a 10: Ayacucho, Diagonal Santa Fe, Azcuénaga y Grandoli.
8 a 10: Estado de Israel, Vieytes, Castañaduy y Menchaca.
8.30 a 12.30: Castelli, Juan Pablo López, Estrada y Lamadrid.
9 a 13: Amenábar, Dr. Zavalla, Roberto Arlt y avenida Circunvalación.
9.30 a 11.30: Piedrabuena, Herrera, Acosta y Bunting, en Alto Verde.
9.30 a 11.30: Larguía, Leumann, Aguirre y Alsina.
10 a 12: Berutti, Gorriti, Viñas y Menchaca.
11 a 13: Dr. Zavalla, Saavedra, Callejón El Sable y Misiones.
11.30 a 12.30: Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti.
En Santo Tomé, habrá interrupciones de 8 a 12 en dos sectores. En San José del Rincón, el corte está previsto de 11 a 15 en el área comprendida por Gamboa, De Los Naranjos, Seguí y Artirizia.
La EPE advierte que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no son adecuadas.
Si vivís en alguna de las zonas afectadas, lo más práctico es cargar previamente el celular, evitar dejar alimentos sensibles fuera de la refrigeración y organizar las tareas que dependan de electricidad antes del horario indicado.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de agosto
Este miércoles continúa el calendario de pagos de ANSES.
Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo: cobran quienes tienen DNI terminado en 2 y 3.
Estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 1,89% correspondiente al período informado.
También tienen fecha de cobro los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 4 y 5.
En cambio, quienes cobren AUH, SUAF, AUE, Becas Progresar u otras prestaciones deben consultar específicamente su fecha, ya que no corresponde extender automáticamente el cronograma de una prestación a otra.
Antes de ir al banco, ANSES recomienda verificar la fecha y el medio de cobro mediante sus canales oficiales. La consulta puede realizarse desde mi ANSES, en la opción correspondiente a fechas y medios de cobro.