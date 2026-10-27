En menos de cinco minutos, conocé la información clave para organizar este martes 27 de octubre en Santa Fe y la región. El pronóstico del tiempo, el estado de las rutas, los cortes de tránsito y los horarios de los trabajos eléctricos son algunos de los datos que conviene revisar antes de salir de casa.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 27 de octubre
La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 21°C. Hay cortes de calles por una asamblea de ASOEM, desvíos en el Puente Carretero y una reducción de calzada en la autopista Santa Fe-Rosario. Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón.
Clima en Santa Fe hoy: cómo estará el tiempo
La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 13,9°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 79%, según los datos meteorológicos actualizados a las 6. La presión atmosférica se ubicó en 1016 hPa, el viento soplaba del este a 8 kilómetros por hora y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 21°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10% durante la mañana, la tarde y la noche.
Durante la mañana, la temperatura rondará los 17°C y el viento soplará del noreste. Por la tarde, el termómetro llegará a los 21°C, con viento del norte, mientras que por la noche se esperan unos 18°C y viento del este.
El sol salió a las 6.10 y se ocultará a las 19.24.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la tarde será templada, las primeras horas del día son frescas. Una campera liviana puede resultar útil para quienes salen temprano o regresan durante la noche.
Pronóstico extendido
Las temperaturas máximas subirán durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Miércoles: mínima de 14°C y máxima de 25°C.
Jueves: mínima de 15°C y máxima de 26°C.
Viernes: mínima de 15°C y máxima de 28°C.
El ascenso continuará durante el fin de semana, cuando las máximas podrían alcanzar los 29°C el sábado y los 28°C el domingo.
Tránsito en Santa Fe hoy: cortes, obras y desvíos
Antes de salir, conviene revisar los principales puntos de circulación del área metropolitana y las rutas que conectan Santa Fe con otras localidades.
Cortes de calles por la asamblea de ASOEM
Este martes se implementan restricciones al tránsito por la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM). Según la información publicada, los cortes comenzaron durante la madrugada y están previstos hasta las 13.30.
Entre los puntos afectados se encuentran Urquiza y Juan de Garay, desde las 5.30; Urquiza y Lisandro de la Torre, y Francia en su intersección con Juan de Garay, desde las 6.30.
Si necesitás circular por el sector, procurá utilizar calles alternativas y respetar las indicaciones del personal que ordena el tránsito.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, quienes deban atravesar el sector intervenido de avenida 7 de Marzo tienen que utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre como vías alternativas.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte. A su vez, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. La Autopista Rosario-Santa Fe puede ser una alternativa según el destino.
Autopista Santa Fe-Rosario: reducción de calzada
Se informó una reducción de calzada en el kilómetro 68, a la altura de Monje, en sentido hacia Santa Fe, por la remoción de un vehículo siniestrado.
Quienes circulen por ese tramo deben reducir la velocidad, prestar atención a las indicaciones y contemplar posibles demoras.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte de la provincia se solicita extremar las precauciones por la crecida del río Paraná. En distintos sectores hay personas que trasladan ganado debido al avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
La recomendación es reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal presente en la zona.
Ruta Nacional A012: corte total
Continúa el corte para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Si tenés previsto circular por ese sector, organizá el recorrido con anticipación.
Sobre las rutas nacionales 11 y 168 y los demás accesos de la capital provincial, es conveniente consultar los reportes actualizados antes de emprender viajes, ya que la información disponible no permite confirmar novedades específicas para cada corredor.
Cortes de luz en Santa Fe hoy: zonas y horarios
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) programó interrupciones del suministro eléctrico para este martes 27 de octubre, debido a tareas de mantenimiento y mejoras. Los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
En la ciudad de Santa Fe, los sectores y horarios informados son:
De 8 a 10: Ruta Provincial 1, Chanaes, Guinuanes y Asís.
De 8 a 10: Monseñor Rodríguez, Venezuela, Diez de Andino y Rosatti.
De 8 a 11: Doldán, Monseñor Rodríguez, Tobas y Rosatti.
De 8 a 11: avenida López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia.
De 8.30 a 10.30: avenida Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y pasaje Parpal.
De 8.30 a 12.30: Regimiento 12 de Infantería, Azcuénaga, pasaje Ingenieros y Saavedra.
De 9 a 12: Grandoli, Arzeno, Quiroga y De La Salle.
De 9 a 12: Colastiné Sur, desde la Ruta Nacional 168 hacia el norte.
En Sauce Viejo, se programó un corte de 9 a 12 en el sector de la Ruta Nacional 11, Austria e Irlanda hasta el río Coronda.
En San José del Rincón, la interrupción está prevista de 8 a 11 en la Ruta Provincial 1, callejón Loborie, Los Perales y Los Urunday.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:
Clima: cielo mayormente nublado y máxima de 21°C.
Abrigo: llevá una campera liviana para las primeras horas.
Tránsito urbano: evitá, si es posible, los sectores afectados por los cortes vinculados a la asamblea de ASOEM.
Puente Carretero: contemplá los desvíos y posibles demoras entre Santa Fe y Santo Tomé.
Autopista: prestá atención a la reducción de calzada a la altura de Monje, en sentido hacia Santa Fe.
Rutas: extremá las precauciones en la RP 1 y recordá que continúa el corte total en la RN A012.
Electricidad: verificá si tu domicilio está dentro de las zonas con interrupciones programadas.
Agua y transporte: consultá los canales oficiales si necesitás confirmar el estado de los servicios.
Recomendación del día: salí con tiempo adicional si tenés que atravesar sectores con obras o cortes.