En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 27 de octubre

La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 21°C. Hay cortes de calles por una asamblea de ASOEM, desvíos en el Puente Carretero y una reducción de calzada en la autopista Santa Fe-Rosario. Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón.