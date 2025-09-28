Seguridad, movilidad y educación: 34 propuestas fueron presentadas en el Concejo Joven

El Concejo Joven volvió a ser escenario de la participación activa de estudiantes secundarios de la ciudad de Santa Fe que presentaron 34 proyectos trabajados durante semanas en sus escuelas. La propuesta busca que los jóvenes aprendan sobre el proceso legislativo y experimenten de cerca la labor del Concejo Municipal.
La coordinadora del proyecto, Dana Costa, destacó el esfuerzo de los estudiantes: “Los chicos están presentando en comisiones los proyectos que trabajaron con mucha responsabilidad. Han hablado con vecinos, se han juntado con instituciones, han traído a este consejo problemáticas muy importantes que debemos resolver”.
Entre los temas más mencionados se encontraron la seguridad vial, la proliferación de microbasurales y la organización de eventos escolares. Costa resaltó además que los jóvenes impulsaron propuestas vinculadas a “que el día de la primavera sea un día de encuentro entre los estudiantes de todas las escuelas” y “los premios Locomotora Oliveras, en una jornada deportiva”.
Estudiantes debaten propuestas en el recinto legislativo.
Proyectos que nacen de necesidades
Uno de los estudiantes de la Escuela Alfonso Durán explicó la motivación de su grupo: “Primero tiene que empezar a pensarse el proyecto, estudiarlo, preguntarles a vecinos y directivos, a ver si están de acuerdo. Con mi grupo presentamos un proyecto que trata del entubamiento de las zanjas que rodean nuestra escuela, ya que traen muchos problemas como olores, residuos y el agua no corre bien”.
Desde la Escuela Nº 3186 Alberto Monti, una alumna expuso la idea de fomentar la movilidad sustentable: “Vinimos con el proyecto de establecer un bicipunto en la Avenida J. J. Paso, teniendo en cuenta que se está mejorando el lugar y que se va a incluir una bicisenda. Queremos que se interconecten todas las bicisendas de la ciudad para promover la movilidad sustentable”.
Recuperar espacios
La falta de infraestructura también fue un tema central. Estudiantes de la Escuela Paula Albarracín plantearon la necesidad de revalorizar espacios públicos como la Estación Guadalupe "Nuestra escuela no tiene lugar para realizar educación física. Dependemos de instituciones o de hacer clases en la Costanera, pero muchas veces no llegamos por falta de tiempo o medios de transporte”.
Jóvenes exponen sus iniciativas durante la jornada del Concejo Joven.
La alumna remarcó que la carencia de espacio propio complica la rutina: “Muchas veces los chicos se pierden la clase porque no tienen cómo ir o porque tenemos que esperar varias horas para poder ingresar en otros establecimientos”.
Con 34 proyectos en debate, el Concejo Joven volvió a poner en valor el compromiso de los estudiantes en la construcción de soluciones concretas para su comunidad, mostrando que la participación ciudadana comienza en las aulas y se fortalece con la experiencia legislativa.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.