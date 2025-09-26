Reconquista: el Concejo pidió informe sobre la puesta en marcha de juicios por jurados en la Cuarta Circunscripción

El bloque del Partido Justicialista del Concejo Municipal de Reconquista presentó un proyecto de resolución solicitando al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe que informe cuál es el cronograma previsto para la implementación del juicio por jurados en la ciudad, cabecera de la Cuarta Circunscripción Judicial.
En los fundamentos de la iniciativa aprobada, los concejales recordaron que la Ley Provincial Nº 14.253, promulgada el 27 de marzo de 2024, instauró el sistema de juicio por jurados para causas criminales en Santa Fe. Sin embargo, señalaron que en Reconquista y en toda la Circunscripción Judicial 4 aún no se ha realizado ninguno.
El bloque justicialista remarcó que la implementación es un proceso gradual y que ya se están llevando a cabo experiencias en el sur provincial, particularmente en Rafaela y Rosario.
“El juicio por jurados es un mecanismo que fortalece la democracia y la confianza en la justicia, ya que permite que la sociedad se involucre en decisiones trascendentes para la comunidad”, destacaron los autores del proyecto.
Este procedimiento implica que 12 ciudadanos seleccionados por sorteo deliberen y emitan un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, mientras que la determinación de la pena queda en manos del juez.
En el texto, se solicita al Ministerio de Justicia y Seguridad que informe al Concejo sobre el cronograma de implementación del juicio por jurados en Reconquista.
Con esta iniciativa, se busca que el proceso no sufra demoras y que la región se sume de manera efectiva al proceso de aplicación del juicio por jurados en la provincia de Santa Fe.
En otro orden, los ediles procedieron al archivo de dos proyectos que buscaban obtener información sobre la seguridad en la región. Los proyectos, titulados «Uso de identificación de los agentes de seguridad» y «Metodología del plan de seguridad provincial», fueron desestimados debido a que las autoridades locales ya brindaron la información solicitada durante la reunión de Presidencia, se explicó en la sesión semanal.
