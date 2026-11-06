¿Tenés que salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o hacer trámites? En menos de cinco minutos, repasamos la información más importante de este viernes en Santa Fe para que puedas organizar tus traslados, anticiparte a los cortes de luz y saber qué condiciones del tiempo se esperan durante el resto del día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 6 de noviembre
El viernes 6 de noviembre comenzó con cielo algo nublado y una máxima prevista de 28°C, aunque podrían registrarse tormentas durante la noche. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, obras en rutas y cortes programados de energía en distintos barrios de la ciudad.
Clima en Santa Fe hoy: una máxima de 28°C y posibles tormentas por la noche
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 6 de noviembre con 17,1°C y cielo algo nublado, según los registros meteorológicos de las primeras horas de la mañana.
La humedad se ubicó en el 81%, la presión atmosférica fue de 1005,8 hPa y el viento sopló del noreste a 17 km/h. La visibilidad alcanzó los 12 kilómetros.
Para la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C y sin probabilidad de precipitaciones.
Durante la tarde continuará la nubosidad y el termómetro llegará a los 28°C. El viento rotará al este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
La principal cuestión a tener en cuenta será el panorama nocturno. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. También podrían registrarse ráfagas del sudeste de entre 51 y 59 km/h.
¿Conviene salir con abrigo?
No es necesario llevar abrigo pesado durante el día. La temperatura máxima de 28°C anticipa una tarde cálida. Sin embargo, si vas a regresar tarde, conviene llevar una prenda liviana y estar atento a la posibilidad de tormentas y ráfagas de viento.
El pronóstico extendido anticipa un descenso térmico durante el fin de semana:
Sábado: mínima de 13°C y máxima de 23°C.
Domingo: mínima de 9°C y máxima de 23°C. Será la mañana más fresca del período.
Lunes: mínima de 13°C y máxima de 26°C.
Tránsito en Santa Fe hoy: qué pasa en el Puente Carretero y las rutas
Antes de salir, hay varios puntos que conviene tener en cuenta, especialmente si tenés que trasladarte entre Santa Fe y Santo Tomé o viajar hacia otras localidades de la provincia.
El informe provincial indica que, en términos generales, las rutas y los accesos presentan circulación normal y buena visibilidad. Sin embargo, hay sectores con restricciones por obras y desvíos.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
La construcción del nuevo puente y sus accesos mantiene modificaciones en la circulación.
En Santo Tomé, los vehículos que habitualmente utilizan el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, es importante salir con tiempo adicional, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Autopista Santa Fe-Rosario
Se realizan trabajos correspondientes a la construcción del tercer carril entre los kilómetros 31 y 34.
Además, permanece cerrado el acceso del kilómetro 30, correspondiente al ingreso a la autopista desde la Ruta Provincial 91 hacia Santa Fe.
Quienes tengan previsto utilizar ese sector deberán prestar atención a la señalización y considerar posibles modificaciones en su recorrido.
Ruta Nacional 178: corte total en Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla a la altura de Armstrong.
El tránsito permanece interrumpido entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Como alternativa, los conductores deben utilizar la Ruta Provincial 15.
La previsión oficial es restablecer la circulación hacia mediados de noviembre.
Ruta Nacional A012: desvíos por mantenimiento
Continúa el corte para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están establecidos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y la RP 25.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte santafesino se solicita circular con especial cuidado por la presencia de animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
La situación está relacionada con el traslado de ganado ante el avance del agua por la crecida del río Paraná.
Cortes de luz en Santa Fe hoy: horarios y barrios afectados
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este viernes por trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.
Estos son los sectores y horarios previstos:
La EPE aclaró que los trabajos pueden suspenderse o reprogramarse si las condiciones climáticas impiden su realización.
Antes de salir de casa: el checklist para organizar el viernes
Antes de comenzar la jornada, repasá estos puntos:
Clima: la tarde será cálida, pero hay probabilidad de tormentas durante la noche.
Tránsito: si viajás a Santo Tomé, contemplá los desvíos del Puente Carretero.
Autopista: tené presente el cierre del acceso del kilómetro 30 y las obras entre los kilómetros 31 y 34.
Cortes de luz: revisá si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas por los trabajos de la EPE.
Qué llevar: una prenda liviana si vas a regresar de noche y lo necesario para protegerte de la lluvia.
Qué evitar: circular a alta velocidad en sectores con animales sobre la calzada o realizar maniobras riesgosas cerca de los desvíos.