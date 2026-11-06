En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 6 de noviembre

El viernes 6 de noviembre comenzó con cielo algo nublado y una máxima prevista de 28°C, aunque podrían registrarse tormentas durante la noche. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, obras en rutas y cortes programados de energía en distintos barrios de la ciudad.