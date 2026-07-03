La Municipalidad de Santa Fe selló la renovación de un convenio estratégico de colaboración con el Colegio de Escribanos de la Provincia, consolidando una herramienta de alto impacto social orientada a brindar seguridad jurídica a cientos de familias de la capital provincial. El acuerdo, enmarcado dentro de los lineamientos del Plan de Regularización Dominial que impulsa la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, tiene como meta prioritaria avanzar en el ordenamiento territorial y la regularización parcelaria de asentamientos urbanos informales ubicados sobre terrenos de propiedad municipal.
Se renovó un acuerdo social de regularización dominial para la ciudad de Santa Fe
En el marco del Plan de Regularización Dominial, ambas instituciones rubricaron la continuidad de un esquema colaborativo y ad honorem para confeccionar escrituras destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. El trabajo conjunto ya permitió formalizar miles de hogares en asentamientos urbanos.
Este esquema colaborativo e institucional da continuidad a un proceso sostenido de articulación que, a través de la labor técnica conjunta de los equipos de hábitat y los profesionales matriculados, ya logró el ordenamiento y la generación de aproximadamente 400 parcelas listas para su regularización dominial en diferentes zonas críticas de la ciudad.
Impacto del esquema colaborativo
Lo principal de este mecanismo radica en su carácter social y solidario, ya que los profesionales de la entidad ponen a disposición su estructura de forma totalmente ad honorem para agilizar la tramitación de los expedientes. El Colegio de Escribanos funciona como una entidad colaboradora esencial para el municipio, facilitando el intercambio de información catastral, la simplificación del pago de tributos específicos como los derechos de registro y la agilización de las escrituras públicas de vivienda.
A través de este circuito administrativo, el municipio remite los expedientes directamente al ente profesional, donde el personal administrativo del Colegio procesa los legajos y los distribuye de forma transparente mediante un orden de prelación y sorteo entre todos los escribanos que integran la lista voluntaria de este programa de vivienda social.
La palabra de Rudi
“Dentro del plan de regularización dominial es que celebramos este acuerdo que venimos refrendando año a año, constituyendo la pata fundamental para lograr que un vecino llegue a su escritura”, afirmó Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad.
En esa línea, el funcionario municipal destacó la importancia de la articulación con las entidades profesionales ante la complejidad habitacional: “Hablamos de vecinos que tienen una situación social compleja y que no poseen otro medio para acceder a la titularidad de sus hogares; para nosotros es un momento de gran satisfacción, porque llevamos un trabajo sostenido de más de 6.500 escrituras y esto no sería posible sin el apoyo y el compromiso operativo del colegio en la confianza que nos deposita el intendente para realizarlo”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Provincia, Carolina Culzoni, destacó que “hoy renovamos este compromiso con el municipio y para nosotros es un verdadero placer hacerlo porque, más allá de la magnitud de la tarea, trabajamos como un único equipo”.
La referente de la entidad profesional detalló los pormenores logísticos de la labor ad honorem: “Nuestros miembros y el personal administrativo colaboran rigurosamente con el armado y sorteo de los legajos que nos envía el municipio; entre todos nos unimos para ayudar a esa familia que hace años espera la escritura de su casita, y cuando uno ve la felicidad de la gente en los actos de entrega, se valida por completo el compromiso de todas las partes que intervenimos en esta operatoria”.