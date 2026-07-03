Municipio y el Colegio de Escribanos

Se renovó un acuerdo social de regularización dominial para la ciudad de Santa Fe

En el marco del Plan de Regularización Dominial, ambas instituciones rubricaron la continuidad de un esquema colaborativo y ad honorem para confeccionar escrituras destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. El trabajo conjunto ya permitió formalizar miles de hogares en asentamientos urbanos.